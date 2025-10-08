Як позбутися слимаків і равликів на городі - простий та ефективний спосіб за день

Слимаки й равлики зникнуть за день — простий спосіб для городу
Слимаки та равлики швидко знищують зелень, розсаду й навіть овочі у теплиці. Особливо важко з ними боротися, коли ділянка велика. Та є спосіб, який допоможе зупинити нашестя шкідників.
Чому з’являються слимаки
Ці шкідники полюбляють вологі, затінені місця, де мало руху та бур’яни не прибираються. Якщо город заростає, равлики швидко розмножуються. Тому важливо регулярно прополювати, розпушувати ґрунт і прибирати сміття.
Як зменшити кількість шкідників
На невеликих грядках допомагають сіль, гірчиця чи вапно по периметру — вони створюють бар’єр. Можна ставити пляшки з пивом — природна пастка для слимаків. А ще дієво випустити на город курей чи качок, які поїдають молюсків.
Дієвий спосіб для великих ділянок
Якщо слимаки заполонили велику територію, варто скористатися синіми мікрогранулами від слимаків. Їх розсипають по ділянці — вони діють, як сіль, висушуючи тіла шкідників. Засіб ефективний кілька тижнів і безпечний за умови правильного дозування.
Корисні поради городникам
- Підтримуйте сухість: не залишайте калюжі після поливу, особливо у вечірній час.
- Прибирайте укриття: прибирайте купи листя, дощок і каміння.
- Регулярно підпушуйте ґрунт: це руйнує їхні ходи й місця для кладки яєць.
- Висаджуйте відлякувальні рослини: шавлія, часник, лаванда й петрушка мають запах, який не подобається слимакам.
