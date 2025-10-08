Відео
Головна Дім та город Слимаки й равлики зникнуть за день — простий спосіб для городу

Слимаки й равлики зникнуть за день — простий спосіб для городу

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 12:01
Як позбутися слимаків і равликів на городі - простий та ефективний спосіб за день
Великий слимак на рослині. Фото: Pinterest

Слимаки та равлики швидко знищують зелень, розсаду й навіть овочі у теплиці. Особливо важко з ними боротися, коли ділянка велика. Та є спосіб, який допоможе зупинити нашестя шкідників.

Новини.LIVE ділиться порадами, як ефективно позбутися слимаків і равликів на городі без шкоди для рослин.

Читайте також:

Чому з’являються слимаки

Ці шкідники полюбляють вологі, затінені місця, де мало руху та бур’яни не прибираються. Якщо город заростає, равлики швидко розмножуються. Тому важливо регулярно прополювати, розпушувати ґрунт і прибирати сміття.

Як зменшити кількість шкідників

На невеликих грядках допомагають сіль, гірчиця чи вапно по периметру — вони створюють бар’єр. Можна ставити пляшки з пивом — природна пастка для слимаків. А ще дієво випустити на город курей чи качок, які поїдають молюсків.

Дієвий спосіб для великих ділянок

Якщо слимаки заполонили велику територію, варто скористатися синіми мікрогранулами від слимаків. Їх розсипають по ділянці — вони діють, як сіль, висушуючи тіла шкідників. Засіб ефективний кілька тижнів і безпечний за умови правильного дозування.

Корисні поради городникам

  • Підтримуйте сухість: не залишайте калюжі після поливу, особливо у вечірній час.
  • Прибирайте укриття: прибирайте купи листя, дощок і каміння.
  • Регулярно підпушуйте ґрунт: це руйнує їхні ходи й місця для кладки яєць.
  • Висаджуйте відлякувальні рослини: шавлія, часник, лаванда й петрушка мають запах, який не подобається слимакам.

Ми пояснювали те, як захистити моркву від морквяної мухи.

Також розповідали про те, як боротися з попелицею на калині.

Раніше повідомлялося про те, як восени захистити город від цибулевої мухи.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
