Головна Дім та город Попелиця на калині — перевірені способи боротьби для саду

Попелиця на калині — перевірені способи боротьби для саду

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 12:23
Як боротися з попелицею на калині - ефективні методи та засоби
Урожай калини на дереві. Фото: Pinterest

Чорна попелиця швидко поширюється з калини на інші рослини. Вона висмоктує соки з молодих пагонів, через що листя скручується й жовтіє, а кущ перестає нормально рости. Важливо діяти одразу, щоб зупинити шкідника та врятувати врожай.

Новини.LIVE ділиться простими й дієвими способами боротьби з попелицею на калині.

Читайте також:

Зрізання уражених гілок

Якщо на кущі з’явилися гілки з попелицею, їх потрібно відразу зрізати. Це допоможе зупинити поширення комах та полегшить подальшу обробку рослини.

Мильний розчин

Найпростіший спосіб — обробка калини мильним розчином. На відро води беруть 300 г мила чи порошку, ретельно розмішують і обприскують кущ. Процедуру можна повторювати до трьох разів на тиждень. Після загибелі попелиці її потрібно змити водою зі шланга. Цей метод безпечний для рослин і ґрунту, тому його часто застосовують садівники як натуральну альтернативу хімії.

Тютюновий настій

Ефективним засобом є настій тютюну. Для цього 200 г тютюну заливають 6 літрами води та настоюють дві доби. Потім розчин проціджують і розбавляють ще такою ж кількістю води. Отриманим засобом обприскують кущі калини для знищення шкідника. За потреби обробку повторюють через 5-7 днів. Настій діє не лише на попелицю, а й на інших шкідників, що вражають садові культури.

Поради для профілактики

Щоб попелиця не з’являлася знову, важливо регулярно оглядати калину, не загущувати посадки та підтримувати рослину здоровою. Сильні й доглянуті кущі менше піддаються нападу шкідників і краще переносять сезонні хвороби.

Ми вже писали про те, що не можна садити біля троянд.

Раніше пояснювали те, як застосувати бадилля помідорів з користю після збору врожаю.

Детальніше розповідали про те, де не варто зберігати газонокосарку.

поради сад калина дерево попелиця захист
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
