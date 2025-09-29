Як боротися з попелицею на калині - ефективні методи та засоби

Попелиця на калині — перевірені способи боротьби для саду
Чорна попелиця швидко поширюється з калини на інші рослини. Вона висмоктує соки з молодих пагонів, через що листя скручується й жовтіє, а кущ перестає нормально рости. Важливо діяти одразу, щоб зупинити шкідника та врятувати врожай.
Новини.LIVE ділиться простими й дієвими способами боротьби з попелицею на калині.
Зрізання уражених гілок
Якщо на кущі з’явилися гілки з попелицею, їх потрібно відразу зрізати. Це допоможе зупинити поширення комах та полегшить подальшу обробку рослини.
Мильний розчин
Найпростіший спосіб — обробка калини мильним розчином. На відро води беруть 300 г мила чи порошку, ретельно розмішують і обприскують кущ. Процедуру можна повторювати до трьох разів на тиждень. Після загибелі попелиці її потрібно змити водою зі шланга. Цей метод безпечний для рослин і ґрунту, тому його часто застосовують садівники як натуральну альтернативу хімії.
Тютюновий настій
Ефективним засобом є настій тютюну. Для цього 200 г тютюну заливають 6 літрами води та настоюють дві доби. Потім розчин проціджують і розбавляють ще такою ж кількістю води. Отриманим засобом обприскують кущі калини для знищення шкідника. За потреби обробку повторюють через 5-7 днів. Настій діє не лише на попелицю, а й на інших шкідників, що вражають садові культури.
Поради для профілактики
Щоб попелиця не з’являлася знову, важливо регулярно оглядати калину, не загущувати посадки та підтримувати рослину здоровою. Сильні й доглянуті кущі менше піддаються нападу шкідників і краще переносять сезонні хвороби.
Ми вже писали про те, що не можна садити біля троянд.
Раніше пояснювали те, як застосувати бадилля помідорів з користю після збору врожаю.
Детальніше розповідали про те, де не варто зберігати газонокосарку.
Читайте Новини.LIVE!