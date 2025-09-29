Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Тля на калине — проверенные способы борьбы для сада

Тля на калине — проверенные способы борьбы для сада

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 12:23
Как бороться с тлей на калине - эффективные методы и средства
Урожай калины на дереве. Фото: Pinterest

Черная тля быстро распространяется с калины на другие растения. Она высасывает соки из молодых побегов, из-за чего листья скручиваются и желтеют, а куст перестает нормально расти. Важно действовать сразу, чтобы остановить вредителя и спасти урожай.

Новини.LIVE делится простыми и действенными способами борьбы с тлей на калине.

Реклама
Читайте также:

Срезание пораженных ветвей

Если на кусте появились ветки с тлей, их нужно сразу срезать. Это поможет остановить распространение насекомых и облегчит дальнейшую обработку растения.

Мыльный раствор

Самый простой способ — обработка калины мыльным раствором. На ведро воды берут 300 г мыла или порошка, тщательно размешивают и опрыскивают куст. Процедуру можно повторять до трех раз в неделю. После гибели тли ее нужно смыть водой из шланга. Этот метод безопасен для растений и почвы, поэтому его часто применяют садоводы как натуральную альтернативу химии.

Табачный настой

Эффективным средством является настой табака. Для этого 200 г табака заливают 6 литрами воды и настаивают двое суток. Затем раствор процеживают и разбавляют еще таким же количеством воды. Полученным средством опрыскивают кусты калины для уничтожения вредителя. При необходимости обработку повторяют через 5-7 дней. Настой действует не только на тлю, но и на других вредителей, поражающих садовые культуры.

Советы для профилактики

Чтобы тля не появлялась снова, важно регулярно осматривать калину, не загущать посадки и поддерживать растение здоровым. Сильные и ухоженные кусты меньше подвергаются нападению вредителей и лучше переносят сезонные болезни.

Мы уже писали о том, что нельзя сажать возле роз.

Ранее объясняли то, как применить ботву помидоров с пользой после сбора урожая.

Подробнее рассказывали о том, где не стоит хранить газонокосилку.

советы сад калина дерево тля защита
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации