Как бороться с тлей на калине - эффективные методы и средства

Черная тля быстро распространяется с калины на другие растения. Она высасывает соки из молодых побегов, из-за чего листья скручиваются и желтеют, а куст перестает нормально расти. Важно действовать сразу, чтобы остановить вредителя и спасти урожай.

Новини.LIVE делится простыми и действенными способами борьбы с тлей на калине.

Срезание пораженных ветвей

Если на кусте появились ветки с тлей, их нужно сразу срезать. Это поможет остановить распространение насекомых и облегчит дальнейшую обработку растения.

Мыльный раствор

Самый простой способ — обработка калины мыльным раствором. На ведро воды берут 300 г мыла или порошка, тщательно размешивают и опрыскивают куст. Процедуру можно повторять до трех раз в неделю. После гибели тли ее нужно смыть водой из шланга. Этот метод безопасен для растений и почвы, поэтому его часто применяют садоводы как натуральную альтернативу химии.

Табачный настой

Эффективным средством является настой табака. Для этого 200 г табака заливают 6 литрами воды и настаивают двое суток. Затем раствор процеживают и разбавляют еще таким же количеством воды. Полученным средством опрыскивают кусты калины для уничтожения вредителя. При необходимости обработку повторяют через 5-7 дней. Настой действует не только на тлю, но и на других вредителей, поражающих садовые культуры.

Советы для профилактики

Чтобы тля не появлялась снова, важно регулярно осматривать калину, не загущать посадки и поддерживать растение здоровым. Сильные и ухоженные кусты меньше подвергаются нападению вредителей и лучше переносят сезонные болезни.

