Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Осінній захист від цибулевої мухи — простий натуральний рецепт

Осінній захист від цибулевої мухи — простий натуральний рецепт

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 22:33
Як восени захистити город від цибулевої мухи - натуральний засіб для багатого врожаю
Цибулева муха, здатна знищити врожай на городі. Фото: Decorexpro

Цибулева муха здатна знищити майбутній урожай: личинки виїдають цибулини, а шкідник зимує у ґрунті й повертається навесні. Але є простий натуральний спосіб захисту, який не шкодить землі та допомагає зберегти врожай.

Новини.LIVE розповідає, як восени захистити город від цибулевої мухи, щоб у 2026 році цибуля росла здоровою й рясною.

Реклама
Читайте також:

Чому небезпечна цибулева муха

Шкідник відкладає до сотні яєць за сезон, а личинки проїдають цибулину зсередини, залишаючи її гнити. Якщо не вжити заходів восени, муха спокійно перезимує у ґрунті й навесні знову атакує грядки.

Натуральний захисний мікс

Змішайте гірчичний порошок, тютюновий пил і деревну золу у пропорції 2:2:3. Для посилення ефекту можна додати пакетик червоного перцю.

  • гірчиця й тютюн відлякують шкідника різким запахом;
  • зола робить ґрунт лужним і знищує личинок;
  • перець діє як природний інсектицид.

Як застосовувати

Після збору врожаю рясно посипте грядки сумішшю й полийте водою. За два тижні до нової висадки процедуру варто повторити. Залишками міксу можна обробити інші ділянки, адже він пригнічує не лише комах, а й грибкові хвороби.

Регулярний осінній захист натуральним засобом гарантує, що врожай цибулі у 2026 році буде здоровим і рясним, а ґрунт збереже родючість для інших культур.

Ми вже писали про те, коли садити фруктові дерева.

Раніше пояснювали те, як змусити грошове дерево зацвісти.

Детальніше розповідали про те, як підживити город опалим листям.

врожай поради город цибуля шкідники цибулева муха
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації