Як восени захистити город від цибулевої мухи - натуральний засіб для багатого врожаю

Цибулева муха, здатна знищити врожай на городі. Фото: Decorexpro

Цибулева муха здатна знищити майбутній урожай: личинки виїдають цибулини, а шкідник зимує у ґрунті й повертається навесні. Але є простий натуральний спосіб захисту, який не шкодить землі та допомагає зберегти врожай.

Новини.LIVE розповідає, як восени захистити город від цибулевої мухи, щоб у 2026 році цибуля росла здоровою й рясною.

Реклама

Читайте також:

Чому небезпечна цибулева муха

Шкідник відкладає до сотні яєць за сезон, а личинки проїдають цибулину зсередини, залишаючи її гнити. Якщо не вжити заходів восени, муха спокійно перезимує у ґрунті й навесні знову атакує грядки.

Натуральний захисний мікс

Змішайте гірчичний порошок, тютюновий пил і деревну золу у пропорції 2:2:3. Для посилення ефекту можна додати пакетик червоного перцю.

гірчиця й тютюн відлякують шкідника різким запахом;

зола робить ґрунт лужним і знищує личинок;

перець діє як природний інсектицид.

Як застосовувати

Після збору врожаю рясно посипте грядки сумішшю й полийте водою. За два тижні до нової висадки процедуру варто повторити. Залишками міксу можна обробити інші ділянки, адже він пригнічує не лише комах, а й грибкові хвороби.

Регулярний осінній захист натуральним засобом гарантує, що врожай цибулі у 2026 році буде здоровим і рясним, а ґрунт збереже родючість для інших культур.

Ми вже писали про те, коли садити фруктові дерева.

Раніше пояснювали те, як змусити грошове дерево зацвісти.

Детальніше розповідали про те, як підживити город опалим листям.