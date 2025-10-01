Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Осенняя защита от луковой мухи — простой натуральный рецепт

Осенняя защита от луковой мухи — простой натуральный рецепт

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 22:33
Как осенью защитить огород от луковой мухи - натуральное средство для богатого урожая
Луковая муха, способная уничтожить урожай на огороде. Фото: Decorexpro

Луковая муха способна уничтожить будущий урожай: личинки выедают луковицы, а вредитель зимует в почве и возвращается весной. Но есть простой натуральный способ защиты, который не вредит земле и помогает сохранить урожай.

Новини.LIVE рассказывает, как осенью защитить огород от луковой мухи, чтобы в 2026 году лук рос здоровым и обильным.

Реклама
Читайте также:

Чем опасна луковая муха

Вредитель откладывает до сотни яиц за сезон, а личинки проедают луковицу изнутри, оставляя ее гнить. Если не принять меры осенью, муха спокойно перезимует в почве и весной снова атакует грядки.

Натуральный защитный микс

Смешайте горчичный порошок, табачную пыль и древесную золу в пропорции 2:2:3. Для усиления эффекта можно добавить пакетик красного перца.

  • горчица и табак отпугивают вредителя резким запахом;
  • зола делает почву щелочной и уничтожает личинок;
  • перец действует как природный инсектицид.

Как применять

После сбора урожая обильно посыпьте грядки смесью и полейте водой. За две недели до новой высадки процедуру стоит повторить. Остатками микса можно обработать другие участки, ведь он подавляет не только насекомых, но и грибковые болезни.

Регулярная осенняя защита натуральным средством гарантирует, что урожай лука в 2026 году будет здоровым и обильным, а почва сохранит плодородие для других культур.

Мы уже писали о том, когда сажать фруктовые деревья.

Ранее объясняли то, как заставить денежное дерево зацвести.

Подробнее рассказывали о том, как подкормить огород опавшей листвой.

урожай советы огород лук вредители луковая муха
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации