Как осенью защитить огород от луковой мухи - натуральное средство для богатого урожая

Луковая муха способна уничтожить будущий урожай: личинки выедают луковицы, а вредитель зимует в почве и возвращается весной. Но есть простой натуральный способ защиты, который не вредит земле и помогает сохранить урожай.

Новини.LIVE рассказывает, как осенью защитить огород от луковой мухи, чтобы в 2026 году лук рос здоровым и обильным.

Чем опасна луковая муха

Вредитель откладывает до сотни яиц за сезон, а личинки проедают луковицу изнутри, оставляя ее гнить. Если не принять меры осенью, муха спокойно перезимует в почве и весной снова атакует грядки.

Натуральный защитный микс

Смешайте горчичный порошок, табачную пыль и древесную золу в пропорции 2:2:3. Для усиления эффекта можно добавить пакетик красного перца.

горчица и табак отпугивают вредителя резким запахом;

зола делает почву щелочной и уничтожает личинок;

перец действует как природный инсектицид.

Как применять

После сбора урожая обильно посыпьте грядки смесью и полейте водой. За две недели до новой высадки процедуру стоит повторить. Остатками микса можно обработать другие участки, ведь он подавляет не только насекомых, но и грибковые болезни.

Регулярная осенняя защита натуральным средством гарантирует, что урожай лука в 2026 году будет здоровым и обильным, а почва сохранит плодородие для других культур.

