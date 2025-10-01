Как осенью защитить огород от луковой мухи - натуральное средство для богатого урожая

Осенняя защита от луковой мухи — простой натуральный рецепт
Луковая муха способна уничтожить будущий урожай: личинки выедают луковицы, а вредитель зимует в почве и возвращается весной. Но есть простой натуральный способ защиты, который не вредит земле и помогает сохранить урожай.
Новини.LIVE рассказывает, как осенью защитить огород от луковой мухи, чтобы в 2026 году лук рос здоровым и обильным.
Чем опасна луковая муха
Вредитель откладывает до сотни яиц за сезон, а личинки проедают луковицу изнутри, оставляя ее гнить. Если не принять меры осенью, муха спокойно перезимует в почве и весной снова атакует грядки.
Натуральный защитный микс
Смешайте горчичный порошок, табачную пыль и древесную золу в пропорции 2:2:3. Для усиления эффекта можно добавить пакетик красного перца.
- горчица и табак отпугивают вредителя резким запахом;
- зола делает почву щелочной и уничтожает личинок;
- перец действует как природный инсектицид.
Как применять
После сбора урожая обильно посыпьте грядки смесью и полейте водой. За две недели до новой высадки процедуру стоит повторить. Остатками микса можно обработать другие участки, ведь он подавляет не только насекомых, но и грибковые болезни.
Регулярная осенняя защита натуральным средством гарантирует, что урожай лука в 2026 году будет здоровым и обильным, а почва сохранит плодородие для других культур.
