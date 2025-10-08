Как посадить озимый чеснок осенью пластиковой бутылкой - простой способ без лопаты

Человек сажает чеснок. Фото: Onejive

Оказывается, осенняя посадка чеснока может быть легкой и без боли в спине. Опытные огородники придумали простой способ — использовать пластиковую бутылку как удобный инструмент для лунок.

Новини.LIVE делится лайфхаком, как посадить озимый чеснок ровно, быстро и без лишних усилий.

Как сделать устройство из бутылки

Возьмите пластиковую бутылку на 1,5 литра, отрежьте дно, а горлышко с крышкой оставьте. На высоте 8-10 см сделайте отметку маркером — это глубина будущих лунок. Бутылку удобно держать, она не скользит в руках, а все отверстия получаются одинаковыми по размеру.

Как сажать чеснок

Разрыхлите и выровняйте грядку. Ставьте бутылку крышкой вниз и слегка надавливайте — образуется аккуратная лунка нужной глубины. Передвигайте ее вдоль рядка, формируя отверстия на одинаковом расстоянии. Затем разложите зубчики, присыпьте землей и замульчируйте.

Преимущества способа

Не нужно наклоняться или копать лопатой.

Все зубчики садятся ровно и на одинаковой глубине.

Всходы ровные, а луковицы вырастают крупнее.

Почва остается рыхлой и не переуплотняется.

Работа проходит быстрее, а грядки выглядят опрятно.

После посадки накройте грядку слоем мульчи — листьями, опилками или соломой. Это защитит чеснок от морозов и поможет получить здоровые, крупные головки весной.

