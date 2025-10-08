Как посадить озимый чеснок осенью пластиковой бутылкой - простой способ без лопаты

Посадка чеснока осенью без усилий — секрет пластиковой бутылки
Оказывается, осенняя посадка чеснока может быть легкой и без боли в спине. Опытные огородники придумали простой способ — использовать пластиковую бутылку как удобный инструмент для лунок.
Новини.LIVE делится лайфхаком, как посадить озимый чеснок ровно, быстро и без лишних усилий.
Как сделать устройство из бутылки
Возьмите пластиковую бутылку на 1,5 литра, отрежьте дно, а горлышко с крышкой оставьте. На высоте 8-10 см сделайте отметку маркером — это глубина будущих лунок. Бутылку удобно держать, она не скользит в руках, а все отверстия получаются одинаковыми по размеру.
Как сажать чеснок
Разрыхлите и выровняйте грядку. Ставьте бутылку крышкой вниз и слегка надавливайте — образуется аккуратная лунка нужной глубины. Передвигайте ее вдоль рядка, формируя отверстия на одинаковом расстоянии. Затем разложите зубчики, присыпьте землей и замульчируйте.
Преимущества способа
- Не нужно наклоняться или копать лопатой.
- Все зубчики садятся ровно и на одинаковой глубине.
- Всходы ровные, а луковицы вырастают крупнее.
- Почва остается рыхлой и не переуплотняется.
- Работа проходит быстрее, а грядки выглядят опрятно.
После посадки накройте грядку слоем мульчи — листьями, опилками или соломой. Это защитит чеснок от морозов и поможет получить здоровые, крупные головки весной.
Мы уже рассказывали о том, как правильно собрать, подготовить и сохранить почву из леса для весенней рассады.
Также ранее объясняли то, как очистить почву от проволочника и майского жука.
Подробнее мы рассказывали о том, как навсегда вывести портулак с огорода.
Читайте Новини.LIVE!