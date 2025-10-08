Видео
Главная Дом и огород Посадка чеснока осенью без усилий — секрет пластиковой бутылки

Посадка чеснока осенью без усилий — секрет пластиковой бутылки

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 07:36
Как посадить озимый чеснок осенью пластиковой бутылкой - простой способ без лопаты
Человек сажает чеснок. Фото: Onejive

Оказывается, осенняя посадка чеснока может быть легкой и без боли в спине. Опытные огородники придумали простой способ — использовать пластиковую бутылку как удобный инструмент для лунок.

Новини.LIVE делится лайфхаком, как посадить озимый чеснок ровно, быстро и без лишних усилий.

Как сделать устройство из бутылки

Возьмите пластиковую бутылку на 1,5 литра, отрежьте дно, а горлышко с крышкой оставьте. На высоте 8-10 см сделайте отметку маркером — это глубина будущих лунок. Бутылку удобно держать, она не скользит в руках, а все отверстия получаются одинаковыми по размеру.

Как сажать чеснок

Разрыхлите и выровняйте грядку. Ставьте бутылку крышкой вниз и слегка надавливайте — образуется аккуратная лунка нужной глубины. Передвигайте ее вдоль рядка, формируя отверстия на одинаковом расстоянии. Затем разложите зубчики, присыпьте землей и замульчируйте.

Преимущества способа

  • Не нужно наклоняться или копать лопатой.
  • Все зубчики садятся ровно и на одинаковой глубине.
  • Всходы ровные, а луковицы вырастают крупнее.
  • Почва остается рыхлой и не переуплотняется.
  • Работа проходит быстрее, а грядки выглядят опрятно.

После посадки накройте грядку слоем мульчи — листьями, опилками или соломой. Это защитит чеснок от морозов и поможет получить здоровые, крупные головки весной.

Мы уже рассказывали о том, как правильно собрать, подготовить и сохранить почву из леса для весенней рассады.

Также ранее объясняли то, как очистить почву от проволочника и майского жука.

Подробнее мы рассказывали о том, как навсегда вывести портулак с огорода.

урожай советы огород чеснок эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
