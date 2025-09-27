Видео
Главная Дом и огород Что делать с грядкой для посадки озимого чеснока — это надо знать

Что делать с грядкой для посадки озимого чеснока — это надо знать

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 04:09
Как подготовить грядку для посадки озимого чеснока — проверенный метод
Посадка чеснока под зиму. Фото: istockphoto.com

Многие огородники заботятся о будущем урожае еще осенью. В частности в этот период сажают озимый чеснок, чтобы уже летом получить свежий и полезный пряный овощ. Но неправильная подготовка почвы может привести к тому, что вы получите слабые всходы и скудный урожай.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно подготовить грядку для озимого чеснока, чтобы в следующем году собирать головки ведрами.

Читайте также:

Когда готовить грядку к посадке озимого чеснока

Традиционно подготовку начинают за 2-3 недели до посадки, но практический опыт огородников показывает: можно обойтись и подготовкой непосредственно перед высадкой. Главное — внести удобрения и правильно перекопать землю.

 

Когда готовить грядку к посадке озимого чеснока
Огородник перекапывает грядки. Фото: shutterstock.com

Как правильно подготовить грядку для озимого чеснока

Чеснок и лук — культуры, предъявляющие особые требования к земле. Если почва слишком плотная, растениям будет трудно развивать крепкие корни, а избыток или недостаток питательных веществ приведет к болезням. Поэтому осенью нужно создать для растений идеальные условия. В этот период можно вносить такие подкормки:

  • Органические удобрения

Наилучшим вариантом является перегной. Его вносят из расчета примерно 7 кг на 1 м². Перегной делает почву рыхлой, что способствует развитию мощной корневой системы чеснока.

  • Минеральные удобрения

Чтобы чеснок получил максимум питательных веществ, добавляют два минеральных средства:

  1. Суперфосфат — источник фосфора, который помогает растению быстрее укореняться.
  2. Экоплант гуми (гранулированная зола из растительных остатков) — удобрение, которое постепенно отдает полезные элементы и не вымывается дождями или талой водой.

На 1 м² участка равномерно распределяют 30 г суперфосфата и 30 г экопланта гуми. После этого землю перекапывают или перепахивают на глубину 15-20 см. Такая подготовка обеспечивает оптимальную среду для озимого чеснока и лука.

 

Как правильно подготовить грядку для озимого чеснока
Удобрения для почвы. Фото: freepik.com

Финальный этап

Когда все удобрения внесены, а почва тщательно перекопана, можно сразу приступать к посадке. Благодаря этому методу растения получат все необходимое с первых дней и порадуют крепким, здоровым урожаем.

Также предлагаем другие интересные новости по огородничеству и садоводству

Когда сажать озимый чеснок в октябре по лунному календарю.

Чем подкормить озимый чеснок, чтобы вырос большим и вкусным.

Какие сорта озимого лука дадут наибольший урожай.

Чем осенью полить почву после баклажанов, чтобы восстановить плодородие.

Когда копать картофель и лук осенью по лунному календарю.

урожай советы удобрения огород чеснок
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
