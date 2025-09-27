Як підготувати грядку для посадки озимого часнику — перевірений метод

Посадка часнику під зиму. Фото: istockphoto.com

Багато городників піклуються про майбутній врожай ще восени. Зокрема у цей період саджають озимий часник, щоб вже влітку отримати свіжий та корисний пряний овоч. Але неправильна підготовка ґрунту може призвести до того, що ви отримаєте слабкі сходи та мізерний урожай.

Новини.LIVE розповідає, як правильно підготувати грядку для озимого часнику, щоб наступного року збирати головки відрами.

Коли готувати грядку до посадки озимого часнику

Традиційно підготовку розпочинають за 2-3 тижні до посадки, але практичний досвід городників показує: можна обійтися й підготовкою безпосередньо перед висадкою. Головне — внести добрива та правильно перекопати землю.

Городник перекопує грядки. Фото: shutterstock.com

Як правильно підготувати грядку для озимого часнику

Часник та цибуля — культури, що висувають особливі вимоги до землі. Якщо ґрунт надто щільний, рослинам буде важко розвивати міцне коріння, а надлишок або нестача поживних речовин призведе до хвороб. Тому восени потрібно створити для рослин ідеальні умови. У цей період можна вносити таке підживлення:

Органічні добрива

Найкращим варіантом є перегній. Його вносять із розрахунку приблизно 7 кг на 1 м². Перегній робить ґрунт пухким, що сприяє розвитку потужної кореневої системи часнику.

Мінеральні добрива

Щоб часник отримав максимум поживних речовин, додають два мінеральні засоби:

Суперфосфат — джерело фосфору, який допомагає рослині швидше вкорінюватися. Екоплант гумі (гранульована зола з рослинних залишків) — добриво, що поступово віддає корисні елементи та не вимивається дощами чи талою водою.

На 1 м² ділянки рівномірно розподіляють 30 г суперфосфату та 30 г екопланту гумі. Після цього землю перекопують або переорюють на глибину 15-20 см. Така підготовка забезпечує оптимальне середовище для озимого часнику та цибулі.

Добрива для ґрунту. Фото: freepik.com

Фінальний етап

Коли всі добрива внесені, а ґрунт ретельно перекопаний, можна відразу приступати до посадки. Завдяки цьому методу рослини отримають все необхідне з перших днів і порадують міцним, здоровим урожаєм.

