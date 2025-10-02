Как заготовить лесной грунт для рассады осенью - советы для огородников

Рассада в контейнерах. Фото: Pinterest

Осенью самое время заготовить лесной грунт для рассады. Такая земля содержит много органики и микроэлементов, благодаря чему растения растут сильными и урожайными.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно собрать, подготовить и сохранить почву из леса для весенней рассады.

Когда и почему нужно заготавливать

Лучшее время для сбора — с конца сентября до 15 октября. В этот период перепревшие листья насыщают землю питательными веществами, а температура 5-7 °C сохраняет полезные микроорганизмы. Такой грунт подходит для выращивания большинства овощных культур, а его качество в несколько раз превышает магазинный субстрат.

Как выбрать место для сбора грунта

Землю не стоит брать возле дорог или промышленных зон, где она может быть загрязненной. Лучше отправиться за 10-15 км от города в лиственный лес. Хорошая почва имеет темный цвет, рыхлую структуру и запах перегноя. Индикаторами плодородия являются крапива или мать-и-мачеха, тогда как мох и хвощ указывают на повышенную кислотность.

Подготовка и хранение

Для рассады снимите слой земли толщиной 5-7 см. Просейте его через сито, чтобы убрать мусор и корни. Для обеззараживания слегка полейте слабым раствором марганцовки. Хранить подготовленный грунт следует в мешках в сарае или подвале без отопления. Важно не завязывать мешки плотно, чтобы земля "дышала" и сохраняла полезные свойства до весны.

Почему стоит выбрать лесной грунт

Рассада, выращенная в таком субстрате, имеет в 2-3 раза лучше развитую корневую систему, чем в покупной земле. Растения получаются более сильными, меньше болеют и дают более высокий урожай.

