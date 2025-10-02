Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Лесной грунт для рассады — как собрать и подготовить осенью

Лесной грунт для рассады — как собрать и подготовить осенью

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 09:43
Как заготовить лесной грунт для рассады осенью - советы для огородников
Рассада в контейнерах. Фото: Pinterest

Осенью самое время заготовить лесной грунт для рассады. Такая земля содержит много органики и микроэлементов, благодаря чему растения растут сильными и урожайными.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно собрать, подготовить и сохранить почву из леса для весенней рассады.

Реклама
Читайте также:

Когда и почему нужно заготавливать

Лучшее время для сбора — с конца сентября до 15 октября. В этот период перепревшие листья насыщают землю питательными веществами, а температура 5-7 °C сохраняет полезные микроорганизмы. Такой грунт подходит для выращивания большинства овощных культур, а его качество в несколько раз превышает магазинный субстрат.

Как выбрать место для сбора грунта

Землю не стоит брать возле дорог или промышленных зон, где она может быть загрязненной. Лучше отправиться за 10-15 км от города в лиственный лес. Хорошая почва имеет темный цвет, рыхлую структуру и запах перегноя. Индикаторами плодородия являются крапива или мать-и-мачеха, тогда как мох и хвощ указывают на повышенную кислотность.

Подготовка и хранение

Для рассады снимите слой земли толщиной 5-7 см. Просейте его через сито, чтобы убрать мусор и корни. Для обеззараживания слегка полейте слабым раствором марганцовки. Хранить подготовленный грунт следует в мешках в сарае или подвале без отопления. Важно не завязывать мешки плотно, чтобы земля "дышала" и сохраняла полезные свойства до весны.

Почему стоит выбрать лесной грунт

Рассада, выращенная в таком субстрате, имеет в 2-3 раза лучше развитую корневую систему, чем в покупной земле. Растения получаются более сильными, меньше болеют и дают более высокий урожай.

Мы уже рассказывали о том, что делать с опавшими листьями в саду.

Также ранее объясняли то, что делать с хризантемами осенью, чтобы они пережили зиму.

Подробнее мы рассказывали о том, что можно и нельзя класть в компост.

земля растения лес советы огород рассада
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации