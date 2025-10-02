Відео
Головна Дім та город Лісовий ґрунт для розсади — як зібрати й підготувати восени

Лісовий ґрунт для розсади — як зібрати й підготувати восени

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 09:43
Як заготовити лісовий ґрунт для розсади восени - поради для городників
Розсада у контейнерах. Фото: Pinterest

Восени саме час заготовити лісовий ґрунт для розсади. Така земля містить багато органіки та мікроелементів, завдяки чому рослини ростуть сильними й урожайними.

Новини.LIVE розповідає, як правильно зібрати, підготувати й зберегти ґрунт із лісу для весняної розсади.

Читайте також:

Коли і чому потрібно заготовляти

Найкращий час для збору — з кінця вересня до 15 жовтня. У цей період перепріле листя насичує землю поживними речовинами, а температура 5-7 °C зберігає корисні мікроорганізми. Такий ґрунт підходить для вирощування більшості овочевих культур, а його якість у кілька разів перевищує магазинний субстрат.

Як обрати місце для збору

Землю не варто брати біля доріг чи промислових зон, де вона може бути забрудненою. Краще вирушити за 10-15 км від міста в листяний ліс. Гарний ґрунт має темний колір, пухку структуру та запах перегною. Індикаторами родючості є кропива чи мати-й-мачуха, тоді як мох і хвощ вказують на підвищену кислотність.

Підготовка та зберігання

Для розсади зніміть шар землі товщиною 5-7 см. Просійте його через сито, щоб прибрати сміття й коріння. Для знезараження злегка полийте слабким розчином марганцівки. Зберігати підготовлений ґрунт слід у мішках у сараї чи підвалі без опалення. Важливо не зав’язувати мішки щільно, щоб земля "дихала" і зберігала корисні властивості до весни.

Чому варто обрати лісовий ґрунт

Розсада, вирощена в такому субстраті, має у 2-3 рази краще розвинену кореневу систему, ніж у покупній землі. Рослини виходять сильнішими, менше хворіють і дають вищий урожай.

Ми вже розповідали про те, що робити з опалим листям у саду.

Також раніше пояснювали те, що робити з хризантемами восени, щоб вони пережили зиму.

Детальніше ми розповідали про те, що можна і не можна класти у компост.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
