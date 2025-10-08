Як посадити озимий часник восени пластиковою пляшкою - простий спосіб без лопати

Людина садить часник. Фото: Onejive

Виявляється, осіння посадка часнику може бути легкою й без болю у спині. Досвідчені городники придумали простий спосіб — використовувати пластикову пляшку як зручний інструмент для лунок.

Новини.LIVE ділиться лайфхаком, як посадити озимий часник рівно, швидко й без зайвих зусиль.

Реклама

Читайте також:

Як зробити пристрій із пляшки

Візьміть пластикову пляшку на 1,5 літра, відріжте дно, а шийку з кришкою залиште. На висоті 8-10 см зробіть позначку маркером — це глибина майбутніх лунок. Пляшку зручно тримати, вона не ковзає в руках, а всі отвори виходять однаковими за розміром.

Як садити часник

Розпушіть і вирівняйте грядку. Ставте пляшку кришкою вниз і злегка натискайте — утворюється акуратна лунка потрібної глибини. Пересувайте її вздовж рядка, формуючи отвори на однаковій відстані. Потім розкладіть зубчики, присипте землею й замульчуйте.

Переваги способу

Не потрібно нахилятись або копати лопатою.

Усі зубчики садяться рівно й на однаковій глибині.

Сходи рівні, а цибулини виростають більшими.

Ґрунт залишається пухким і не переущільнюється.

Робота проходить швидше, а грядки виглядають охайно.

Після посадки накрийте грядку шаром мульчі — листям, тирсою чи соломою. Це захистить часник від морозів і допоможе отримати здорові, великі головки навесні.

Ми вже розповідали про те, як правильно зібрати, підготувати й зберегти ґрунт із лісу для весняної розсади.

Також раніше пояснювали те, як очистити ґрунт від дротяника та хруща.

Детальніше ми розповідали про те, як назавжди вивести портулак з городу.