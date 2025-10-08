Як посадити озимий часник восени пластиковою пляшкою - простий спосіб без лопати

Посадка часнику восени без зусиль — секрет пластикової пляшки
Виявляється, осіння посадка часнику може бути легкою й без болю у спині. Досвідчені городники придумали простий спосіб — використовувати пластикову пляшку як зручний інструмент для лунок.
Новини.LIVE ділиться лайфхаком, як посадити озимий часник рівно, швидко й без зайвих зусиль.
Як зробити пристрій із пляшки
Візьміть пластикову пляшку на 1,5 літра, відріжте дно, а шийку з кришкою залиште. На висоті 8-10 см зробіть позначку маркером — це глибина майбутніх лунок. Пляшку зручно тримати, вона не ковзає в руках, а всі отвори виходять однаковими за розміром.
Як садити часник
Розпушіть і вирівняйте грядку. Ставте пляшку кришкою вниз і злегка натискайте — утворюється акуратна лунка потрібної глибини. Пересувайте її вздовж рядка, формуючи отвори на однаковій відстані. Потім розкладіть зубчики, присипте землею й замульчуйте.
Переваги способу
- Не потрібно нахилятись або копати лопатою.
- Усі зубчики садяться рівно й на однаковій глибині.
- Сходи рівні, а цибулини виростають більшими.
- Ґрунт залишається пухким і не переущільнюється.
- Робота проходить швидше, а грядки виглядають охайно.
Після посадки накрийте грядку шаром мульчі — листям, тирсою чи соломою. Це захистить часник від морозів і допоможе отримати здорові, великі головки навесні.
