Як доглядати за персиком восени - підготовка до зими, обрізка та захист від морозів

Персик — теплолюбна культура, яка потребує особливої уваги восени. Саме від осіннього догляду залежить, чи переживе дерево морози та наскільки рясним буде врожай навесні.

Основні роботи восени

Після збору врожаю дерево потребує відновлення. Осінній догляд включає:

обрізку сухих і пошкоджених гілок;

внесення добрив із фосфором і калієм для зміцнення коренів;

глибокий полив, який допоможе дереву накопичити вологу перед морозами;

обприскування від шкідників і грибкових хвороб.

Як підготувати персик до морозів

Пристовбурне коло мульчують тирсою або перегноєм шаром 10-15 см. Молоді саджанці варто обгорнути агроволокном або мішковиною. Це захищає кору від тріщин і промерзання. У холодних регіонах крону можна пригнути до землі й накрити спанбондом.

Коли проводити роботи

Усі процедури краще виконувати наприкінці вересня або на початку жовтня, коли листя вже опало, але ґрунт ще не промерз. Саме в цей період дерево накопичує сили для зимівлі. Якщо осінь затяжна, укриття роблять лише після перших легких заморозків, щоб персик не випрів.

