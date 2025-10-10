Відео
Головна Дім та город Осінній догляд за персиком — як підготувати дерево до морозів

Осінній догляд за персиком — як підготувати дерево до морозів

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 14:36
Як доглядати за персиком восени - підготовка до зими, обрізка та захист від морозів
Людина збирає врожай персиків у саду. Фото: Decorexpro

Персик — теплолюбна культура, яка потребує особливої уваги восени. Саме від осіннього догляду залежить, чи переживе дерево морози та наскільки рясним буде врожай навесні.

Новини.LIVE розповідає, які роботи потрібно провести з персиком восени, щоб він успішно перезимував і не втратив сили.

Основні роботи восени

Після збору врожаю дерево потребує відновлення. Осінній догляд включає:

  • обрізку сухих і пошкоджених гілок;
  • внесення добрив із фосфором і калієм для зміцнення коренів;
  • глибокий полив, який допоможе дереву накопичити вологу перед морозами;
  • обприскування від шкідників і грибкових хвороб.

Як підготувати персик до морозів

Пристовбурне коло мульчують тирсою або перегноєм шаром 10-15 см. Молоді саджанці варто обгорнути агроволокном або мішковиною. Це захищає кору від тріщин і промерзання. У холодних регіонах крону можна пригнути до землі й накрити спанбондом.

Коли проводити роботи

Усі процедури краще виконувати наприкінці вересня або на початку жовтня, коли листя вже опало, але ґрунт ще не промерз. Саме в цей період дерево накопичує сили для зимівлі. Якщо осінь затяжна, укриття роблять лише після перших легких заморозків, щоб персик не випрів.

врожай дерева сад персики обрізання
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
