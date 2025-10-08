Відео
Україна
Відео

Осінній догляд за ліліями — як підготувати квіти до зимівлі

Осінній догляд за ліліями — як підготувати квіти до зимівлі

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 17:00
Як доглядати за ліліями восени - підготовка до зими крок за кроком
Красиві яскраві лілії на вулиці. Фото: Pinterest

Щоб лілії навесні знову пишно зацвіли, восени потрібно приділити їм трохи уваги. Правильна підготовка допоможе цибулинам перезимувати без втрат і накопичити поживні речовини.

Новини.LIVE ділиться порадами, як доглядати за ліліями восени для гарного цвітіння наступного року.

Читайте також:

Підживлення восени

У цей період лілії вже не цвітуть, але активно накопичують поживні речовини. Для підвищення зимостійкості проведіть фосфорно-калійну підгодівлю. У 10 літрах теплої води розчиніть 1 ст. ложку суперфосфату і 1,5 ст. ложки калій-магнезії. Поливайте з розрахунку 10 л на 1 кв. м.

Догляд перед зимівлею

Після підживлення обріжте відмерлі стебла, залишивши пеньки висотою близько 10 см. Зрізи можна присипати попелом або вугіллям, щоб запобігти гнилі. Не використовуйте азотні добрива — вони стимулюють ріст пагонів, які взимку вимерзають.

Утеплення на зиму

Наприкінці осені прикрийте місце посадки шаром компосту або перегною не менше 10 см. Це природний захист від промерзання. Навесні мульча стане корисним добривом, і лілії швидше відновлять ріст.

Порада садівників

Якщо зима очікується сувора, додайте зверху сухе листя або ялинове гілля. Такий захист збереже навіть ніжні сорти й допоможе ліліям навесні знову розквітнути з тією ж розкішшю, що й минулого літа.

квіти поради сад лілії мульчування
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
