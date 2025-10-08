Как ухаживать за лилиями осенью - подготовка к зиме шаг за шагом

Красивые яркие лилии на улице. Фото: Pinterest

Чтобы лилии весной снова пышно зацвели, осенью нужно уделить им немного внимания. Правильная подготовка поможет луковицам перезимовать без потерь и накопить питательные вещества.

Новини.LIVE делится советами, как ухаживать за лилиями осенью для хорошего цветения в следующем году.

Подкормка осенью

В этот период лилии уже не цветут, но активно накапливают питательные вещества. Для повышения зимостойкости проведите фосфорно-калийную подкормку. В 10 литрах теплой воды растворите 1 ст. ложку суперфосфата и 1,5 ст. ложки калий-магнезии. Поливайте из расчета 10 л на 1 кв. м.

Уход перед зимовкой

После подкормки обрежьте отмершие стебли, оставив пеньки высотой около 10 см. Срезы можно присыпать золой или углем, чтобы предотвратить гниль. Не используйте азотные удобрения — они стимулируют рост побегов, которые зимой вымерзают.

Утепление на зиму

В конце осени прикройте место посадки слоем компоста или перегноя не менее 10 см. Это естественная защита от промерзания. Весной мульча станет полезным удобрением, и лилии быстрее возобновят рост.

Совет садоводов

Если зима ожидается суровая, добавьте сверху сухие листья или лапник. Такая защита сохранит даже нежные сорта и поможет лилиям весной снова расцвести с той же роскошью, что и прошлым летом.

