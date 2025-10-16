Відео
Не копай і не пиляй — як знищити пень без жодних зусиль

Не копай і не пиляй — як знищити пень без жодних зусиль

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 15:15
Оновлено: 15:49
Як позбутися пенька без викорчовування - перевірений спосіб
Пеньок у саду. Фото: Pexels

Викорчовувати старий пень — важка і виснажлива робота, яка потребує багато часу та сил. Але досвідчені лісники поділилися простим способом, що дозволяє позбутися пенька без техніки й копання. Після нього від дерева не залишиться й сліду.

Новини.LIVE розповідає, як швидко прибрати пень без техніки та шкоди для ґрунту.

Що потрібно для роботи

Для методу знадобиться калієва або натрієва селітра, дриль і щільний темний пакет. Селітра поступово роз’їдає деревину, роблячи її крихкою. Уже через кілька місяців пень перетворюється на легку труху, яку можна прибрати руками або використати як органічне добриво. На відміну від механічного викорчовування, цей спосіб не пошкоджує ґрунт і не заважає росту сусідніх рослин.

Як застосувати метод

  1. Просвердліть у пеньку 15-20 отворів завглибшки 10-15 см.
  2. Засипте в них селітру, не шкодуючи засобу, і трохи розсипте по поверхні.
  3. Накрийте пень темним пакетом або поліетиленом — це пришвидшить реакцію.
  4. Залиште конструкцію до весни або наступного сезону.
  5. Коли знімете пакет, деревина стане м’якою і розсипатиметься — її можна спалити або просто перекопати з ґрунтом.

Порада лісників

Калієва та натрієва селітра безпечні для землі — навіть грядки чи кущі на відстані півтора метра не постраждають. Лісники радять застосовувати метод восени, щоб до весни залишки пня повністю зруйнувалися. Це найпростіший спосіб очистити територію без витрат і техніки.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
