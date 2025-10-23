Як правильно мульчувати сад восени - найкращі матеріали для захисту дерев і кущів

Людина мульчує дерева. Фото: Pexels

Мульчування саду восени — простий спосіб захистити рослини від морозів і зберегти вологу в ґрунті. Процедуру проводять у жовтні, коли температура стабільно знижується.

Новини.LIVE розповідає, як правильно мульчувати дерева та кущі, які матеріали підійдуть найкраще та яких помилок уникати.

Реклама

Читайте також:

Навіщо мульчувати сад восени

Мульча створює захисний шар, що не дозволяє ґрунту промерзати й пересихати. Вона стабілізує температуру, захищає коріння від морозу та живить землю органічними речовинами. Особливо важливо мульчувати молоді саджанці, троянди, гортензії, лаванду, декоративні кущі та хвойні рослини.

Найкращі матеріали для мульчування

Для осіннього мульчування підійдуть:

Солома або листя — для квітів і овочів;

Деревна тріска чи кора — для декоративних кущів;

Компост або перепрілий гній — для плодових дерев.

Шар мульчі має бути 5-10 см, не щільно прилягати до стебла, щоб уникнути гниття.

Типові помилки

Занадто тонкий шар — не захистить від морозу.

Надмірна кількість мульчі — викликає закисання ґрунту.

Використання свіжого листя або сирої органіки — призводить до появи шкідників.

Правильне мульчування восени гарантує саду здоров’я й добрий старт навесні.

Ми вже писали про те, як привабити їжаків восени та зробити сад комфортним для цих тваринок.

Раніше пояснювали те, чим обробити грядки восени, щоб захистити від майбутніх морозів.

Детальніше розповідали про те, як знищити дикий хміль на городі без гербіцидів.