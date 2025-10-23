Как правильно мульчировать сад осенью - лучшие материалы для защиты деревьев и кустов

Человек мульчирует деревья. Фото: Pexels

Мульчирование сада осенью — простой способ защитить растения от морозов и сохранить влагу в почве. Процедуру проводят в октябре, когда температура стабильно снижается.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно мульчировать деревья и кусты, какие материалы подойдут лучше всего и каких ошибок избегать.

Реклама

Читайте также:

Зачем мульчировать сад осенью

Мульча создает защитный слой, не позволяющий почве промерзать и пересыхать. Она стабилизирует температуру, защищает корни от мороза и питает землю органическими веществами. Особенно важно мульчировать молодые саженцы, розы, гортензии, лаванду, декоративные кустарники и хвойные растения.

Лучшие материалы для мульчирования

Для осеннего мульчирования подойдут:

Солома или листья — для цветов и овощей;

Древесная щепа или кора — для декоративных кустов;

Компост или перепревший навоз — для плодовых деревьев.

Слой мульчи должен быть 5-10 см, не плотно прилегать к стеблю, чтобы избежать гниения.

Типичные ошибки

Слишком тонкий слой — не защитит от мороза.

Чрезмерное количество мульчи — вызывает закисание почвы.

Использование свежих листьев или сырой органики — приводит к появлению вредителей.

Правильное мульчирование осенью гарантирует саду здоровье и хороший старт весной.

Мы уже писали о том, как привлечь ежей осенью и сделать сад комфортным для этих животных.

Ранее объясняли то, чем обработать грядки осенью, чтобы защитить от будущих морозов.

Подробнее рассказывали о том, как уничтожить дикий хмель на огороде без гербицидов.