Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Не дайте деревьям вымерзнуть — как сделать мульчирование осенью

Не дайте деревьям вымерзнуть — как сделать мульчирование осенью

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 22:40
обновлено: 20:58
Как правильно мульчировать сад осенью - лучшие материалы для защиты деревьев и кустов
Человек мульчирует деревья. Фото: Pexels

Мульчирование сада осенью — простой способ защитить растения от морозов и сохранить влагу в почве. Процедуру проводят в октябре, когда температура стабильно снижается.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно мульчировать деревья и кусты, какие материалы подойдут лучше всего и каких ошибок избегать.

Реклама
Читайте также:

Зачем мульчировать сад осенью

Мульча создает защитный слой, не позволяющий почве промерзать и пересыхать. Она стабилизирует температуру, защищает корни от мороза и питает землю органическими веществами. Особенно важно мульчировать молодые саженцы, розы, гортензии, лаванду, декоративные кустарники и хвойные растения.

Лучшие материалы для мульчирования

Для осеннего мульчирования подойдут:

  • Солома или листья — для цветов и овощей;
  • Древесная щепа или кора — для декоративных кустов;
  • Компост или перепревший навоз — для плодовых деревьев.

Слой мульчи должен быть 5-10 см, не плотно прилегать к стеблю, чтобы избежать гниения.

Типичные ошибки

  • Слишком тонкий слой — не защитит от мороза.
  • Чрезмерное количество мульчи — вызывает закисание почвы.
  • Использование свежих листьев или сырой органики — приводит к появлению вредителей.

Правильное мульчирование осенью гарантирует саду здоровье и хороший старт весной.

Мы уже писали о том, как привлечь ежей осенью и сделать сад комфортным для этих животных.

Ранее объясняли то, чем обработать грядки осенью, чтобы защитить от будущих морозов.

Подробнее рассказывали о том, как уничтожить дикий хмель на огороде без гербицидов.

деревья зима морозы советы огород сад мульчирование
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации