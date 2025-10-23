Как правильно мульчировать сад осенью - лучшие материалы для защиты деревьев и кустов

Не дайте деревьям вымерзнуть — как сделать мульчирование осенью
Мульчирование сада осенью — простой способ защитить растения от морозов и сохранить влагу в почве. Процедуру проводят в октябре, когда температура стабильно снижается.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно мульчировать деревья и кусты, какие материалы подойдут лучше всего и каких ошибок избегать.
Зачем мульчировать сад осенью
Мульча создает защитный слой, не позволяющий почве промерзать и пересыхать. Она стабилизирует температуру, защищает корни от мороза и питает землю органическими веществами. Особенно важно мульчировать молодые саженцы, розы, гортензии, лаванду, декоративные кустарники и хвойные растения.
Лучшие материалы для мульчирования
Для осеннего мульчирования подойдут:
- Солома или листья — для цветов и овощей;
- Древесная щепа или кора — для декоративных кустов;
- Компост или перепревший навоз — для плодовых деревьев.
Слой мульчи должен быть 5-10 см, не плотно прилегать к стеблю, чтобы избежать гниения.
Типичные ошибки
- Слишком тонкий слой — не защитит от мороза.
- Чрезмерное количество мульчи — вызывает закисание почвы.
- Использование свежих листьев или сырой органики — приводит к появлению вредителей.
Правильное мульчирование осенью гарантирует саду здоровье и хороший старт весной.
