Как привлечь ежей в сад - простые советы, чтобы они поселились рядом осенью

Ежи не только милые, но и полезные обитатели сада — они уничтожают слизней, лягушек, ящериц и мышей, помогая защитить урожай. Чтобы они поселились рядом, достаточно создать безопасное укрытие и оставить воду с едой.

Новини.LIVE рассказывает, как привлечь ежей осенью и сделать сад комфортным для этих животных.

Как привлечь ежей в сад

Ежи часто приходят на частные участки в поисках пищи и спокойного места для отдыха. Лучший способ удержать их — создать естественные условия проживания.

Подготовьте укрытие из листьев, дров или веток — это будет для них теплый "домик".

Рядом поставьте миску с водой — молоко давать нельзя, оно вредит ежам.

Оставьте немного еды: ягоды, фрукты, желуди или консервы для котов.

Не убирайте всю опавшую листву, ведь она помогает ежам утеплить нору.

Не жгите траву — вместе с ней часто гибнут мелкие животные.

Зачем ежи нужны в саду

Ежи уничтожают вредителей — слизней, жуков, лягушек, ящериц и даже мелких мышей. Благодаря этому уменьшается количество вредителей, а ваш урожай будет защищен без химии. К тому же, эти милые зверьки создают приятную атмосферу в саду и поддерживают природный баланс.

Когда ждать ежей

Самыми активными они бывают с апреля до конца октября. Если обустроите укрытие сейчас, осенью, есть большой шанс, что ежи останутся в вашем саду на зиму. Весной они снова появятся и будут помогать бороться с вредителями.

