Ежи поселятся в вашем саду — что нужно сделать осенью

Дата публикации 22 октября 2025 17:11
обновлено: 16:14
Как привлечь ежей в сад - простые советы, чтобы они поселились рядом осенью
Ежик в саду. Фото: Freenet

Ежи не только милые, но и полезные обитатели сада — они уничтожают слизней, лягушек, ящериц и мышей, помогая защитить урожай. Чтобы они поселились рядом, достаточно создать безопасное укрытие и оставить воду с едой.

Новини.LIVE рассказывает, как привлечь ежей осенью и сделать сад комфортным для этих животных.

Читайте также:

Как привлечь ежей в сад

Ежи часто приходят на частные участки в поисках пищи и спокойного места для отдыха. Лучший способ удержать их — создать естественные условия проживания.

  • Подготовьте укрытие из листьев, дров или веток — это будет для них теплый "домик".
  • Рядом поставьте миску с водой — молоко давать нельзя, оно вредит ежам.
  • Оставьте немного еды: ягоды, фрукты, желуди или консервы для котов.
  • Не убирайте всю опавшую листву, ведь она помогает ежам утеплить нору.
  • Не жгите траву — вместе с ней часто гибнут мелкие животные.

Зачем ежи нужны в саду

Ежи уничтожают вредителей — слизней, жуков, лягушек, ящериц и даже мелких мышей. Благодаря этому уменьшается количество вредителей, а ваш урожай будет защищен без химии. К тому же, эти милые зверьки создают приятную атмосферу в саду и поддерживают природный баланс.

Когда ждать ежей

Самыми активными они бывают с апреля до конца октября. Если обустроите укрытие сейчас, осенью, есть большой шанс, что ежи останутся в вашем саду на зиму. Весной они снова появятся и будут помогать бороться с вредителями.

советы огород сад эффективные способы ежики
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
