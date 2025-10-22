Как привлечь ежей в сад - простые советы, чтобы они поселились рядом осенью

Ежи поселятся в вашем саду — что нужно сделать осенью
Ежи не только милые, но и полезные обитатели сада — они уничтожают слизней, лягушек, ящериц и мышей, помогая защитить урожай. Чтобы они поселились рядом, достаточно создать безопасное укрытие и оставить воду с едой.
Новини.LIVE рассказывает, как привлечь ежей осенью и сделать сад комфортным для этих животных.
Как привлечь ежей в сад
Ежи часто приходят на частные участки в поисках пищи и спокойного места для отдыха. Лучший способ удержать их — создать естественные условия проживания.
- Подготовьте укрытие из листьев, дров или веток — это будет для них теплый "домик".
- Рядом поставьте миску с водой — молоко давать нельзя, оно вредит ежам.
- Оставьте немного еды: ягоды, фрукты, желуди или консервы для котов.
- Не убирайте всю опавшую листву, ведь она помогает ежам утеплить нору.
- Не жгите траву — вместе с ней часто гибнут мелкие животные.
Зачем ежи нужны в саду
Ежи уничтожают вредителей — слизней, жуков, лягушек, ящериц и даже мелких мышей. Благодаря этому уменьшается количество вредителей, а ваш урожай будет защищен без химии. К тому же, эти милые зверьки создают приятную атмосферу в саду и поддерживают природный баланс.
Когда ждать ежей
Самыми активными они бывают с апреля до конца октября. Если обустроите укрытие сейчас, осенью, есть большой шанс, что ежи останутся в вашем саду на зиму. Весной они снова появятся и будут помогать бороться с вредителями.
Мы уже писали о том, что посадить рядом с малиной, чтобы она не разрасталась.
Ранее объясняли, как сделать сидераты настоящей пользой, а не вредом.
Подробнее рассказывали о том, как ускорить перегнивание листьев.
Читайте Новини.LIVE!