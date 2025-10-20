Почему нельзя показывать соседям свой огород и урожай - советы, чтобы не потерять урожай

Люди на огороде. Фото: Green America

В частном секторе соседи часто хвастаются своими урожаями — но зря. После таких "показов" растения могут начать увядать, а плоды — осыпаться. Эксперты советуют избегать подобных демонстраций.

Новини.LIVE рассказывает, почему лучше не приглашать соседей на свой огород и как уберечь урожай от зависти.

Реклама

Читайте также:

Почему не стоит показывать соседям свой огород

Психологи говорят, что даже бессознательная зависть может влиять на энергию хозяйства. Человек не всегда имеет злые намерения, но его эмоции способны "забрать" удачу. После восторгов типа "какие красивые помидоры!" часто случается, что урожай начинает портиться или погибать.

Не угощай продуктами со своего огорода

Есть примеры, когда после того, как хозяин угостил соседку яблоками, дерево перестало плодоносить. Причина — не магия, а энергетика зависти. Даже непроизвольное сравнение может создать негатив.

Лучше:

угощаться за общим столом, а не передавать продукты с огорода;

не делиться семенами и саженцами, если не уверены в отношении человека;

приглашать соседей просто на чай, а не на "экскурсию" по грядкам.

Чтобы урожай оставался щедрым, иногда достаточно просто держать его при себе. Меньше показов — больше спокойствия и лучшие результаты. Зависть - мощная энергия, так что береги свой труд и не хвастайся лишний раз.

Мы уже писали о том, как сохранить петунию зимой и избежать пересушивания почвы.

Ранее объясняли то, как правильно подготовить огород и уничтожить белокрылку к новому сезону.

Подробнее рассказывали о том, чем подкормить малину осенью.