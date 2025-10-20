Чому не можна показувати сусідам свій город і врожай - поради, щоб не втратити урожай

Люди на городі. Фото: Green America

У приватному секторі сусіди часто хваляться своїми врожаями — але дарма. Після таких "показів" рослини можуть почати в’янути, а плоди — осипатись. Експерти радять уникати подібних демонстрацій.

Новини.LIVE розповідає, чому краще не запрошувати сусідів на свій город і як уберегти врожай від заздрості.

Чому не варто показувати сусідам свій город

Психологи кажуть, що навіть несвідома заздрість може впливати на енергію господарства. Людина не завжди має злі наміри, але її емоції здатні "забрати" удачу. Після захоплень типу "які гарні помідори!" часто трапляється, що врожай починає псуватись або гинути.

Не пригощай продуктами зі свого городу

Є приклади, коли після того, як господар пригостив сусідку яблуками, дерево перестало плодоносити. Причина — не магія, а енергетика заздрості. Навіть мимовільне порівняння може створити негатив.

Краще:

частуватись за спільним столом, а не передавати продукти з городу;

не ділитись насінням і саджанцями, якщо не впевнені у ставленні людини;

запрошувати сусідів просто на чай, а не на "екскурсію" по грядках.

Щоб урожай залишався щедрим, іноді достатньо просто тримати його при собі. Менше показів — більше спокою і кращі результати. Заздрість — потужна енергія, тож бережи свій труд і не хвалися зайвий раз.

