Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Головна причина, чому драцена в’яне — як врятувати рослину

Головна причина, чому драцена в’яне — як врятувати рослину

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 12:40
Чому драцена в’яне і що робити - головна причина та спосіб врятувати рослину
Драцена в горщику прикрашає інтер'єр будинку. Фото: Plant care for Beginners

Якщо драцена раптово втрачає листя та виглядає млявою — найімовірніше, проблема в коренях через надмірний полив. Вчасні дії допоможуть врятувати рослину.

Новини.LIVE ділиться порадами, як правильно пересадити і відновити драцену вдома.

Реклама
Читайте також:

Чому драцена в’яне

Основна причина хвороби — перезволоження. Надлишок вологи призводить до загнивання коренів та розвитку грибкових інфекцій. Без пересадки квітка швидко гине.

Як врятувати драцену вдома

Щоб зберегти драцену, дотримуйтесь простих кроків:

  • Підготуйте новий горщик і ґрунт. Обирайте легкий, дренований субстрат, попередньо знезаражений.
  • Витягніть рослину. Обережно струсіть стару землю й огляньте коріння.
  • Обріжте пошкоджені ділянки. Видаліть м’які й темні корінці, зрізи присипте вугіллям чи попелом.
  • Обробіть марганцівкою. Кілька хвилин замочіть коріння у слабкому розчині.
  • Пересадіть. Висадіть у свіжий ґрунт та поливайте помірно.

Поради для профілактики

Поливайте лише після підсихання верхнього шару землі.
Використовуйте горщик із дренажними отворами.
Уникайте протягів та різких перепадів температури.

Правильний догляд і помірний полив допоможуть врятувати драцену та зробити її здоровою і красивою.

Ми вже розповідали про те, як виростити багаторічний декоративний мак у саду.

Раніше пояснювали те, як висаджувати кермек розсадою — поради для садівників.

Цікаво буде також дізнатися про те, як доглядати за астильбою восени.

рослини поради домашні квіти ефективні способи драцена
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації