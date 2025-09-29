Чому драцена в’яне і що робити - головна причина та спосіб врятувати рослину

Драцена в горщику прикрашає інтер'єр будинку. Фото: Plant care for Beginners

Якщо драцена раптово втрачає листя та виглядає млявою — найімовірніше, проблема в коренях через надмірний полив. Вчасні дії допоможуть врятувати рослину.

Новини.LIVE ділиться порадами, як правильно пересадити і відновити драцену вдома.

Чому драцена в’яне

Основна причина хвороби — перезволоження. Надлишок вологи призводить до загнивання коренів та розвитку грибкових інфекцій. Без пересадки квітка швидко гине.

Як врятувати драцену вдома

Щоб зберегти драцену, дотримуйтесь простих кроків:

Підготуйте новий горщик і ґрунт. Обирайте легкий, дренований субстрат, попередньо знезаражений.

Обирайте легкий, дренований субстрат, попередньо знезаражений. Витягніть рослину. Обережно струсіть стару землю й огляньте коріння.

Обережно струсіть стару землю й огляньте коріння. Обріжте пошкоджені ділянки. Видаліть м’які й темні корінці, зрізи присипте вугіллям чи попелом.

Видаліть м’які й темні корінці, зрізи присипте вугіллям чи попелом. Обробіть марганцівкою. Кілька хвилин замочіть коріння у слабкому розчині.

Кілька хвилин замочіть коріння у слабкому розчині. Пересадіть. Висадіть у свіжий ґрунт та поливайте помірно.

Поради для профілактики

Поливайте лише після підсихання верхнього шару землі.

Використовуйте горщик із дренажними отворами.

Уникайте протягів та різких перепадів температури.

Правильний догляд і помірний полив допоможуть врятувати драцену та зробити її здоровою і красивою.

