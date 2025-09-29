Чому драцена в’яне і що робити - головна причина та спосіб врятувати рослину

Головна причина, чому драцена в’яне — як врятувати рослину
Якщо драцена раптово втрачає листя та виглядає млявою — найімовірніше, проблема в коренях через надмірний полив. Вчасні дії допоможуть врятувати рослину.
Новини.LIVE ділиться порадами, як правильно пересадити і відновити драцену вдома.
Чому драцена в’яне
Основна причина хвороби — перезволоження. Надлишок вологи призводить до загнивання коренів та розвитку грибкових інфекцій. Без пересадки квітка швидко гине.
Як врятувати драцену вдома
Щоб зберегти драцену, дотримуйтесь простих кроків:
- Підготуйте новий горщик і ґрунт. Обирайте легкий, дренований субстрат, попередньо знезаражений.
- Витягніть рослину. Обережно струсіть стару землю й огляньте коріння.
- Обріжте пошкоджені ділянки. Видаліть м’які й темні корінці, зрізи присипте вугіллям чи попелом.
- Обробіть марганцівкою. Кілька хвилин замочіть коріння у слабкому розчині.
- Пересадіть. Висадіть у свіжий ґрунт та поливайте помірно.
Поради для профілактики
Поливайте лише після підсихання верхнього шару землі.
Використовуйте горщик із дренажними отворами.
Уникайте протягів та різких перепадів температури.
Правильний догляд і помірний полив допоможуть врятувати драцену та зробити її здоровою і красивою.
