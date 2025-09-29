Почему драцена вянет и что делать - главная причина и способ спасти растение

Главная причина, почему драцена вянет — как спасти растение
Если драцена внезапно теряет листья и выглядит вялой — скорее всего, проблема в корнях из-за чрезмерного полива. Своевременные действия помогут спасти растение.
Новини.LIVE делится советами, как правильно пересадить и восстановить драцену дома.
Почему драцена вянет
Основная причина болезни — переувлажнение. Избыток влаги приводит к загниванию корней и развитию грибковых инфекций. Без пересадки цветок быстро погибает.
Как спасти драцену дома
Чтобы сохранить драцену, следуйте простым шагам:
- Подготовьте новый горшок и почву. Выбирайте легкий, дренированный субстрат, предварительно обеззараженный.
- Извлеките растение. Осторожно встряхните старую землю и осмотрите корни.
- Обрежьте поврежденные участки. Удалите мягкие и темные корешки, срезы присыпьте углем или золой.
- Обработайте марганцовкой. Несколько минут замочите корни в слабом растворе.
- Пересадите. Высадите в свежую почву и поливайте умеренно.
Советы для профилактики
Поливайте только после подсыхания верхнего слоя земли.
Используйте горшок с дренажными отверстиями.
Избегайте сквозняков и резких перепадов температуры.
Правильный уход и умеренный полив помогут спасти драцену и сделать ее здоровой и красивой.
