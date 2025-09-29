Видео
Главная Дом и огород Главная причина, почему драцена вянет — как спасти растение

Главная причина, почему драцена вянет — как спасти растение

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 12:40
Почему драцена вянет и что делать - главная причина и способ спасти растение
Драцена в горшке украшает интерьер дома. Фото: Plant care for Beginners

Если драцена внезапно теряет листья и выглядит вялой — скорее всего, проблема в корнях из-за чрезмерного полива. Своевременные действия помогут спасти растение.

Новини.LIVE делится советами, как правильно пересадить и восстановить драцену дома.

Читайте также:

Почему драцена вянет

Основная причина болезни — переувлажнение. Избыток влаги приводит к загниванию корней и развитию грибковых инфекций. Без пересадки цветок быстро погибает.

Как спасти драцену дома

Чтобы сохранить драцену, следуйте простым шагам:

  • Подготовьте новый горшок и почву. Выбирайте легкий, дренированный субстрат, предварительно обеззараженный.
  • Извлеките растение. Осторожно встряхните старую землю и осмотрите корни.
  • Обрежьте поврежденные участки. Удалите мягкие и темные корешки, срезы присыпьте углем или золой.
  • Обработайте марганцовкой. Несколько минут замочите корни в слабом растворе.
  • Пересадите. Высадите в свежую почву и поливайте умеренно.

Советы для профилактики

Поливайте только после подсыхания верхнего слоя земли.
Используйте горшок с дренажными отверстиями.
Избегайте сквозняков и резких перепадов температуры.

Правильный уход и умеренный полив помогут спасти драцену и сделать ее здоровой и красивой.

Мы уже рассказывали о том, как вырастить многолетний декоративный мак в саду.

Ранее объясняли то, как высаживать кермек рассадой - советы для садоводов.

Интересно будет также узнать о том, как ухаживать за астильбой осенью.

растения советы домашние цветы эффективные способы драцена
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
