Почему драцена вянет и что делать - главная причина и способ спасти растение

Если драцена внезапно теряет листья и выглядит вялой — скорее всего, проблема в корнях из-за чрезмерного полива. Своевременные действия помогут спасти растение.

Новини.LIVE делится советами, как правильно пересадить и восстановить драцену дома.

Почему драцена вянет

Основная причина болезни — переувлажнение. Избыток влаги приводит к загниванию корней и развитию грибковых инфекций. Без пересадки цветок быстро погибает.

Как спасти драцену дома

Чтобы сохранить драцену, следуйте простым шагам:

Подготовьте новый горшок и почву. Выбирайте легкий, дренированный субстрат, предварительно обеззараженный.

Выбирайте легкий, дренированный субстрат, предварительно обеззараженный. Извлеките растение. Осторожно встряхните старую землю и осмотрите корни.

Осторожно встряхните старую землю и осмотрите корни. Обрежьте поврежденные участки. Удалите мягкие и темные корешки, срезы присыпьте углем или золой.

Удалите мягкие и темные корешки, срезы присыпьте углем или золой. Обработайте марганцовкой. Несколько минут замочите корни в слабом растворе.

Несколько минут замочите корни в слабом растворе. Пересадите. Высадите в свежую почву и поливайте умеренно.

Советы для профилактики

Поливайте только после подсыхания верхнего слоя земли.

Используйте горшок с дренажными отверстиями.

Избегайте сквозняков и резких перепадов температуры.

Правильный уход и умеренный полив помогут спасти драцену и сделать ее здоровой и красивой.

