Головна Дім та город Їжаки оселяться у вашому саду — що потрібно зробити восени

Їжаки оселяться у вашому саду — що потрібно зробити восени

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 17:11
Оновлено: 16:14
Як привабити їжаків до саду - прості поради, щоб вони оселилися поруч восени
Їжачок у саду. Фото: Freenet

Їжаки не лише милі, а й корисні мешканці саду — вони знищують слимаків, жаб, ящірок і мишей, допомагаючи захистити урожай. Щоб вони оселилися поруч, достатньо створити безпечне укриття й залишити воду з їжею.

Новини.LIVE розповідає, як привабити їжаків восени та зробити сад комфортним для цих тваринок.

Читайте також:

Як привабити їжаків до саду

Їжаки часто приходять на приватні ділянки в пошуках їжі та спокійного місця для відпочинку. Найкращий спосіб утримати їх — створити природні умови проживання.

  • Підготуйте укриття з листя, дров або гілок — це буде для них теплий "будиночок".
  • Поруч поставте миску з водою — молоко давати не можна, воно шкодить їжакам.
  • Залиште трохи їжі: ягоди, фрукти, жолуді або консерви для котів.
  • Не прибирайте все опале листя, адже воно допомагає їжакам утеплити нору.
  • Не паліть траву — разом із нею часто гинуть дрібні тварини.

Навіщо їжаки потрібні в саду

Їжаки знищують шкідників — слимаків, жуків, жаб, ящірок і навіть дрібних мишей. Завдяки цьому зменшується кількість шкідників, а ваш урожай буде захищений без хімії. До того ж ці милі тваринки створюють приємну атмосферу в саду й підтримують природний баланс.

Коли чекати їжаків

Найактивнішими вони бувають із квітня до кінця жовтня. Якщо облаштуєте укриття зараз, восени, є великий шанс, що їжаки залишаться у вашому саду на зиму. Навесні вони знову з’являться й допомагатимуть боротися зі шкідниками.

поради город сад ефективні способи їжаки
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
