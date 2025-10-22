Як привабити їжаків до саду - прості поради, щоб вони оселилися поруч восени

Їжаки оселяться у вашому саду — що потрібно зробити восени
Їжаки не лише милі, а й корисні мешканці саду — вони знищують слимаків, жаб, ящірок і мишей, допомагаючи захистити урожай. Щоб вони оселилися поруч, достатньо створити безпечне укриття й залишити воду з їжею.
Новини.LIVE розповідає, як привабити їжаків восени та зробити сад комфортним для цих тваринок.
Як привабити їжаків до саду
Їжаки часто приходять на приватні ділянки в пошуках їжі та спокійного місця для відпочинку. Найкращий спосіб утримати їх — створити природні умови проживання.
- Підготуйте укриття з листя, дров або гілок — це буде для них теплий "будиночок".
- Поруч поставте миску з водою — молоко давати не можна, воно шкодить їжакам.
- Залиште трохи їжі: ягоди, фрукти, жолуді або консерви для котів.
- Не прибирайте все опале листя, адже воно допомагає їжакам утеплити нору.
- Не паліть траву — разом із нею часто гинуть дрібні тварини.
Навіщо їжаки потрібні в саду
Їжаки знищують шкідників — слимаків, жуків, жаб, ящірок і навіть дрібних мишей. Завдяки цьому зменшується кількість шкідників, а ваш урожай буде захищений без хімії. До того ж ці милі тваринки створюють приємну атмосферу в саду й підтримують природний баланс.
Коли чекати їжаків
Найактивнішими вони бувають із квітня до кінця жовтня. Якщо облаштуєте укриття зараз, восени, є великий шанс, що їжаки залишаться у вашому саду на зиму. Навесні вони знову з’являться й допомагатимуть боротися зі шкідниками.
