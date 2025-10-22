Як привабити їжаків до саду - прості поради, щоб вони оселилися поруч восени

Їжачок у саду. Фото: Freenet

Їжаки не лише милі, а й корисні мешканці саду — вони знищують слимаків, жаб, ящірок і мишей, допомагаючи захистити урожай. Щоб вони оселилися поруч, достатньо створити безпечне укриття й залишити воду з їжею.

Новини.LIVE розповідає, як привабити їжаків восени та зробити сад комфортним для цих тваринок.

Як привабити їжаків до саду

Їжаки часто приходять на приватні ділянки в пошуках їжі та спокійного місця для відпочинку. Найкращий спосіб утримати їх — створити природні умови проживання.

Підготуйте укриття з листя, дров або гілок — це буде для них теплий "будиночок".

Поруч поставте миску з водою — молоко давати не можна, воно шкодить їжакам.

Залиште трохи їжі: ягоди, фрукти, жолуді або консерви для котів.

Не прибирайте все опале листя, адже воно допомагає їжакам утеплити нору.

Не паліть траву — разом із нею часто гинуть дрібні тварини.

Навіщо їжаки потрібні в саду

Їжаки знищують шкідників — слимаків, жуків, жаб, ящірок і навіть дрібних мишей. Завдяки цьому зменшується кількість шкідників, а ваш урожай буде захищений без хімії. До того ж ці милі тваринки створюють приємну атмосферу в саду й підтримують природний баланс.

Коли чекати їжаків

Найактивнішими вони бувають із квітня до кінця жовтня. Якщо облаштуєте укриття зараз, восени, є великий шанс, що їжаки залишаться у вашому саду на зиму. Навесні вони знову з’являться й допомагатимуть боротися зі шкідниками.

