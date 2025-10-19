Відео
Як пришвидшити перегнивання листя — поради городникам

Як пришвидшити перегнивання листя — поради городникам

Дата публікації: 19 жовтня 2025 02:45
Оновлено: 16:27
Як швидко перетворити листя на перегній - рецепт добрива з сечовини й золи
Опале листя в саду. Фото: Pinterest

Восени листя не обов’язково спалювати — його можна легко перетворити на натуральне добриво. Для цього достатньо додати просту суміш, яка пришвидшить перегнивання навіть у мішках просто на подвір’ї. Уже через кілька місяців ви отримаєте готовий перегній.

Новини.LIVE розповідає, як зробити швидке добриво з опалого листя — без гною, зайвих витрат і складних процесів.

Читайте також:

Як зробити добриво з опалого листя

Восени опале листя не варто спалювати — воно може стати безкоштовним джерелом поживних речовин для ґрунту. Зберіть листя в купу, приберіть гілки та сміття, а потім перекладіть його у міцні поліетиленові мішки. Обов’язково зробіть у мішках кілька проколів, щоб надходило повітря — без нього процес розкладання не почнеться.

Правильна вологість

Листя слід укладати шарами, злегка зволожуючи кожен шар водою. Важливо не перелити — листя має бути просто вологим, а не мокрим. У такому середовищі бактерії працюють активніше, і процес гниття йде швидше.

Секретна суміш

На один мішок вистачить пів склянки деревної золи та пів склянки сечовини.

  • Зола знезаражує та насичує калієм і кальцієм.
  • Сечовина додає азоту, що запускає процес бродіння.

Коли буде готово

Зберігайте їх у затінку, під навісом або на балконі. Раз на кілька тижнів перевіряйте вологість: якщо листя пересохло — трохи збризніть водою. Так ви отримаєте якісний, натуральний компост без жодних витрат.

поради город сад компост опале листя
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
