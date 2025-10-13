Підзимовий посів у жовтні - які культури сіяти, коли садити та як підготувати грядки

Людина сіє насіння на городі. Фото: Freepik

У жовтні саме час підготувати грядки для підзимового посіву. Якщо висіяти холодостійкі культури наприкінці місяця й збільшити норму насіння удвічі, навесні зійдуть густі та міцні паростки.

Новини.LIVE розповідає, які овочі та зелень висівати під зиму, коли це робити й як правильно підготувати землю.

Коли проводити підзимовий посів

Оптимальний період — кінець жовтня або початок листопада, коли температура опускається до +2 °C і насіння не встигне прорости до морозів. Можна навіть сіяти по першому снігу — головне, щоб земля не була мерзлою.

Що висівати під зиму

Для підзимових посівів підходять лише холодостійкі культури:

цибуля, часник, морква, буряк;

редис, пекінська капуста;

кріп, петрушка, шпинат, салат.

Важливо: норму насіння краще збільшити вдвічі, адже частина може не пережити зиму.

Як підготувати ґрунт

Вибирайте місце, де сніг зійде швидше навесні. Грядки перекопайте, розрівняйте й після посіву замульчуйте — це захистить насіння від промерзання. Якщо на ділянці ростуть сидерати, їхня зелена маса теж стане природним укриттям.

Додаткові осінні роботи

Жовтень — гарний час, щоб висадити озимий часник і цибулю, а також цибулинні квіти — тюльпани, нарциси, крокуси. Вони приживуться до морозів і навесні прикрасять сад яскравими барвами.

