Головна Дім та город Підзимовий посів у жовтні — секрети густих і дружних сходів

Підзимовий посів у жовтні — секрети густих і дружних сходів

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 07:32
Підзимовий посів у жовтні - які культури сіяти, коли садити та як підготувати грядки
Людина сіє насіння на городі. Фото: Freepik

У жовтні саме час підготувати грядки для підзимового посіву. Якщо висіяти холодостійкі культури наприкінці місяця й збільшити норму насіння удвічі, навесні зійдуть густі та міцні паростки.

Новини.LIVE розповідає, які овочі та зелень висівати під зиму, коли це робити й як правильно підготувати землю.

Читайте також:

Коли проводити підзимовий посів

Оптимальний період — кінець жовтня або початок листопада, коли температура опускається до +2 °C і насіння не встигне прорости до морозів. Можна навіть сіяти по першому снігу — головне, щоб земля не була мерзлою.

Що висівати під зиму

Для підзимових посівів підходять лише холодостійкі культури:

  • цибуля, часник, морква, буряк;
  • редис, пекінська капуста;
  • кріп, петрушка, шпинат, салат.

Важливо: норму насіння краще збільшити вдвічі, адже частина може не пережити зиму.

Як підготувати ґрунт

Вибирайте місце, де сніг зійде швидше навесні. Грядки перекопайте, розрівняйте й після посіву замульчуйте — це захистить насіння від промерзання. Якщо на ділянці ростуть сидерати, їхня зелена маса теж стане природним укриттям.

Додаткові осінні роботи

Жовтень — гарний час, щоб висадити озимий часник і цибулю, а також цибулинні квіти — тюльпани, нарциси, крокуси. Вони приживуться до морозів і навесні прикрасять сад яскравими барвами.

Ми вже розповідали про те, яку мульчу не варто використовувати та як вибрати правильну.

Також раніше пояснювали те, які культури можна вирощувати прямо на компостній ямі.

Детальніше ми розповідали про те, як правильно доглядати за порічками після збору врожаю.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
