Подзимний посев в октябре — секреты густых и дружных всходов

Дата публикации 13 октября 2025 07:32
Подзимний посев в октябре - какие культуры сеять, когда сажать и как подготовить грядки
Человек сеет семена на огороде. Фото: Freepik

В октябре самое время подготовить грядки для подзимнего посева. Если высеять холодостойкие культуры в конце месяца и увеличить норму семян вдвое, весной взойдут густые и крепкие ростки.

Новини.LIVE рассказывает, какие овощи и зелень высевать под зиму, когда это делать и как правильно подготовить землю.

Когда проводить подзимний посев

Оптимальный период — конец октября или начало ноября, когда температура опускается до +2 °C и семена не успеют прорасти до морозов. Можно даже сеять по первому снегу — главное, чтобы земля не была мерзлой.

Что высевать под зиму

Для подзимних посевов подходят лишь холодостойкие культуры:

  • лук, чеснок, морковь, свекла;
  • редис, пекинская капуста;
  • укроп, петрушка, шпинат, салат.

Важно: норму семян лучше увеличить вдвое, ведь часть может не пережить зиму.

Как подготовить почву

Выбирайте место, где снег сойдет быстрее весной. Грядки перекопайте, разровняйте и после посева замульчируйте — это защитит семена от промерзания. Если на участке растут сидераты, их зеленая масса тоже станет естественным укрытием.

Дополнительные осенние работы

Октябрь — хорошее время, чтобы высадить озимый чеснок и лук, а также луковичные цветы — тюльпаны, нарциссы, крокусы. Они приживутся до морозов и весной украсят сад яркими красками.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
