Подзимний посев в октябре - какие культуры сеять, когда сажать и как подготовить грядки

Подзимний посев в октябре — секреты густых и дружных всходов
В октябре самое время подготовить грядки для подзимнего посева. Если высеять холодостойкие культуры в конце месяца и увеличить норму семян вдвое, весной взойдут густые и крепкие ростки.
Новини.LIVE рассказывает, какие овощи и зелень высевать под зиму, когда это делать и как правильно подготовить землю.
Когда проводить подзимний посев
Оптимальный период — конец октября или начало ноября, когда температура опускается до +2 °C и семена не успеют прорасти до морозов. Можно даже сеять по первому снегу — главное, чтобы земля не была мерзлой.
Что высевать под зиму
Для подзимних посевов подходят лишь холодостойкие культуры:
- лук, чеснок, морковь, свекла;
- редис, пекинская капуста;
- укроп, петрушка, шпинат, салат.
Важно: норму семян лучше увеличить вдвое, ведь часть может не пережить зиму.
Как подготовить почву
Выбирайте место, где снег сойдет быстрее весной. Грядки перекопайте, разровняйте и после посева замульчируйте — это защитит семена от промерзания. Если на участке растут сидераты, их зеленая масса тоже станет естественным укрытием.
Дополнительные осенние работы
Октябрь — хорошее время, чтобы высадить озимый чеснок и лук, а также луковичные цветы — тюльпаны, нарциссы, крокусы. Они приживутся до морозов и весной украсят сад яркими красками.
