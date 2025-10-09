Какую мульчу нельзя использовать - вид, истощающий почву и вредящий растениям

Мульчирование почвы соломой. Фото: Epic Gardening

Мульчирование помогает сохранить влагу, улучшить структуру почвы и уменьшить количество сорняков. Но не все материалы приносят пользу. Некоторые из них могут истощить землю, забрать питательные вещества и испортить урожай.

рассказывает, какую мульчу не стоит использовать и как выбрать правильную.

Опасные виды мульчи

Не вся мульча полезна для огорода.

Свежая трава или солома с избытком азота при разложении "вытягивает" питательные вещества из почвы. Растения начинают желтеть и слабеть.

Хвойные листья и кора подкисляют землю — такая мульча подходит только для голубики или рододендрона.

Чрезмерно плотный слой мульчи задерживает влагу, создавая условия для гнили и грибков.

Как выбрать правильную мульчу

Чтобы избежать вреда, используйте перепревшую органику, компост или сухую солому. Для овощных грядок слой должен быть 5-7 см, для многолетников — до 10 см. Перед мульчированием подкормите землю, чтобы компенсировать потерю азота.

Полезные советы

Комбинируйте разные материалы: компост питает, солома сохраняет влагу, а сухие листья утепляют почву. Регулярно проверяйте влажность — мульча должна быть влажной, но не мокрой. Так почва останется плодородной, а урожай — стабильным и здоровым.

