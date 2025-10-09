Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Освобождение израильских заложников ХАМАС — Трамп назвал дату
Главная Дом и огород Не используйте эту мульчу — она истощает землю и растения

Не используйте эту мульчу — она истощает землю и растения

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 18:58
Какую мульчу нельзя использовать - вид, истощающий почву и вредящий растениям
Мульчирование почвы соломой. Фото: Epic Gardening

Мульчирование помогает сохранить влагу, улучшить структуру почвы и уменьшить количество сорняков. Но не все материалы приносят пользу. Некоторые из них могут истощить землю, забрать питательные вещества и испортить урожай.

Новини.LIVE рассказывает, какую мульчу не стоит использовать и как выбрать правильную.

Реклама
Читайте также:

Опасные виды мульчи

Не вся мульча полезна для огорода.

  • Свежая трава или солома с избытком азота при разложении "вытягивает" питательные вещества из почвы. Растения начинают желтеть и слабеть.
  • Хвойные листья и кора подкисляют землю — такая мульча подходит только для голубики или рододендрона.
  • Чрезмерно плотный слой мульчи задерживает влагу, создавая условия для гнили и грибков.

Как выбрать правильную мульчу

Чтобы избежать вреда, используйте перепревшую органику, компост или сухую солому. Для овощных грядок слой должен быть 5-7 см, для многолетников — до 10 см. Перед мульчированием подкормите землю, чтобы компенсировать потерю азота.

Полезные советы

Комбинируйте разные материалы: компост питает, солома сохраняет влагу, а сухие листья утепляют почву. Регулярно проверяйте влажность — мульча должна быть влажной, но не мокрой. Так почва останется плодородной, а урожай — стабильным и здоровым.

Мы объясняли то, как защитить цветы и сад от осенних заморозков.

Также рассказывали о том, какие самые урожайные сорта арбузов в 2025 году.

Ранее сообщалось о том, как навсегда вывести портулак с огорода.

растения советы огород сад мульчирование
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации