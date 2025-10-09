Відео
Україна
Звільнення ізраїльських заручників ХАМАС — Трамп назвав дату
Не використовуйте цю мульчу — вона виснажує землю й рослини

Не використовуйте цю мульчу — вона виснажує землю й рослини

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 18:58
Яку мульчу не можна використовувати - вид, що виснажує ґрунт і шкодить рослинам
Мульчування ґрунту соломою. Фото: Epic Gardening

Мульчування допомагає зберегти вологу, покращити структуру ґрунту й зменшити кількість бур’янів. Але не всі матеріали приносять користь. Деякі з них можуть виснажити землю, забрати поживні речовини та зіпсувати врожай.

Новини.LIVE розповідає, яку мульчу не варто використовувати та як вибрати правильну.



Небезпечні види мульчі

Не вся мульча корисна для городу.

  • Свіжа трава або солома з надлишком азоту під час розкладання "витягує" поживні речовини з ґрунту. Рослини починають жовтіти й слабшати.
  • Хвойне листя та кора підкислюють землю — така мульча підходить лише для лохини чи рододендрона.
  • Надмірно щільний шар мульчі затримує вологу, створюючи умови для гнилі та грибків.

Як вибрати правильну мульчу

Щоб уникнути шкоди, використовуйте перепрілу органіку, компост або суху солому. Для овочевих грядок шар має бути 5-7 см, для багаторічників — до 10 см. Перед мульчуванням підживіть землю, щоб компенсувати втрату азоту.

Корисні поради

Комбінуйте різні матеріали: компост живить, солома зберігає вологу, а сухе листя утеплює ґрунт. Регулярно перевіряйте вологість — мульча має бути вологою, але не мокрою. Так ґрунт залишиться родючим, а врожай — стабільним і здоровим.

рослини поради город сад мульчування
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
