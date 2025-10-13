Які садові квіти садити в жовтні в горщики - правила підготовки до зими

Дівчина пересаджує рослини. Фото: Depositphotos

Жовтень — найкращий час висадити цибулинні квіти у горщики, щоб навесні мати яскраву клумбу просто на балконі чи біля будинку. Така посадка дозволяє створити красиві композиції й контролювати умови росту.

Новини.LIVE розповідає, які квіти можна садити у жовтні в горщики, як поєднувати рослини та підготувати їх до зими.

Які квіти підходять для осінньої посадки в горщики

Найкраще висаджувати цибулинні та холодостійкі рослини, які добре переносять прохолоду:

проліски, крокуси — висаджують на глибину 5-7 см, люблять дренований ґрунт;

нарциси — цибулини садять щільно, глибина — утричі більша за висоту;

тюльпани — ідеальні для посадки шарами за методом "квіткової лазаньї";

братки — чудові партнери для тюльпанів і нарцисів, цвітуть навіть у прохолоду;

примули, мускарі — тіньовитривалі, гарно виглядають у нижньому шарі композицій.

Як створити гарну композицію

Поєднуйте квіти різної висоти та періоду цвітіння:

тюльпани + незабудки — ніжний перехід кольорів;

нарциси + братки — яскравий весняний контраст;

мускарі + примули — компактна, але виразна пара для невеликих горщиків.

Як підготувати горщики до зими

Утепліть контейнери мішковиною або агроволокном.

Розмістіть біля стіни, у теплиці чи на веранді.

Не переливайте — зайва волога взимку шкідлива.

Під час сухої погоди іноді трохи зволожуйте ґрунт.

Осіння посадка квітів у горщики — простий спосіб створити весняну красу вже зараз. Дотримуйтесь правил висаджування, утепліть горщики — і навесні ваш балкон або двір перетворяться на квітучу оазу.

