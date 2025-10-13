Відео
Квіти, які садять у жовтні в горщики — найкращі варіанти

Квіти, які садять у жовтні в горщики — найкращі варіанти

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 12:30
Які садові квіти садити в жовтні в горщики - правила підготовки до зими
Дівчина пересаджує рослини. Фото: Depositphotos

Жовтень — найкращий час висадити цибулинні квіти у горщики, щоб навесні мати яскраву клумбу просто на балконі чи біля будинку. Така посадка дозволяє створити красиві композиції й контролювати умови росту.

Новини.LIVE розповідає, які квіти можна садити у жовтні в горщики, як поєднувати рослини та підготувати їх до зими.

Читайте також:

Які квіти підходять для осінньої посадки в горщики

Найкраще висаджувати цибулинні та холодостійкі рослини, які добре переносять прохолоду:

  • проліски, крокуси — висаджують на глибину 5-7 см, люблять дренований ґрунт;
  • нарциси — цибулини садять щільно, глибина — утричі більша за висоту;
  • тюльпани — ідеальні для посадки шарами за методом "квіткової лазаньї";
  • братки — чудові партнери для тюльпанів і нарцисів, цвітуть навіть у прохолоду;
  • примули, мускарі — тіньовитривалі, гарно виглядають у нижньому шарі композицій.

Як створити гарну композицію

Поєднуйте квіти різної висоти та періоду цвітіння:

  • тюльпани + незабудки — ніжний перехід кольорів;
  • нарциси + братки — яскравий весняний контраст;
  • мускарі + примули — компактна, але виразна пара для невеликих горщиків.

Як підготувати горщики до зими

  • Утепліть контейнери мішковиною або агроволокном.
  • Розмістіть біля стіни, у теплиці чи на веранді.
  • Не переливайте — зайва волога взимку шкідлива.
  • Під час сухої погоди іноді трохи зволожуйте ґрунт.

Осіння посадка квітів у горщики — простий спосіб створити весняну красу вже зараз. Дотримуйтесь правил висаджування, утепліть горщики — і навесні ваш балкон або двір перетворяться на квітучу оазу.

Ми пояснювали те, як правильно подбати про кімнатні квіти взимку.

Також розповідали про те, як доглядати за ліліями восени для гарного цвітіння наступного року.

Раніше повідомлялося про те, як зберегти петунію взимку та уникнути пересушення ґрунту.

