Як очистити домашні рослини взимку - пʼять способів догляду за листям і поливу

Взимку кімнатні рослини потребують особливого догляду. Через пил і сухе повітря вони гірше дихають і повільніше ростуть. Щоб листя залишалося чистим і здоровим, варто регулярно його очищати.

Чому важливо очищати листя

Узимку через опалення в повітрі накопичується пил, який осідає на листках і блокує доступ світла. Рослини гірше поглинають вологу й кисень, тому втрачають блиск і починають в’янути. Регулярне очищення допомагає підтримувати їх у здоровому стані.

Як правильно очищати

Використовуйте м’яку губку або пульверизатор. Змочіть листя теплою водою й обережно протріть. Не застосовуйте поліролі. Вони залишають плівку, яка заважає рослині "дихати". Слідкуйте за освітленням. Взимку переставте вазони ближче до вікна, але уникайте протягів. Скоротіть полив. Достатньо зволожувати землю раз на два тижні, щоб не перезволожити коріння. Зменшіть підживлення. Рослини перебувають у періоді спокою, тому надлишок добрив може їм нашкодити.

Додатковий догляд

Щоб компенсувати сухе повітря від опалення, обприскуйте листя теплою водою або ставте поруч ємність із водою. Це підтримує вологість і допомагає зберегти зелень свіжою та здоровою до весни.

