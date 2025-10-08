Як очистити домашні рослини взимку - пʼять способів догляду за листям і поливу

Кімнатні рослини взимку — як очистити листя і зберегти зелень
Взимку кімнатні рослини потребують особливого догляду. Через пил і сухе повітря вони гірше дихають і повільніше ростуть. Щоб листя залишалося чистим і здоровим, варто регулярно його очищати.
Чому важливо очищати листя
Узимку через опалення в повітрі накопичується пил, який осідає на листках і блокує доступ світла. Рослини гірше поглинають вологу й кисень, тому втрачають блиск і починають в’янути. Регулярне очищення допомагає підтримувати їх у здоровому стані.
Як правильно очищати
- Використовуйте м’яку губку або пульверизатор. Змочіть листя теплою водою й обережно протріть.
- Не застосовуйте поліролі. Вони залишають плівку, яка заважає рослині "дихати".
- Слідкуйте за освітленням. Взимку переставте вазони ближче до вікна, але уникайте протягів.
- Скоротіть полив. Достатньо зволожувати землю раз на два тижні, щоб не перезволожити коріння.
- Зменшіть підживлення. Рослини перебувають у періоді спокою, тому надлишок добрив може їм нашкодити.
Додатковий догляд
Щоб компенсувати сухе повітря від опалення, обприскуйте листя теплою водою або ставте поруч ємність із водою. Це підтримує вологість і допомагає зберегти зелень свіжою та здоровою до весни.
