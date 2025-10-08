Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Киеве произошел взрыв в многоэтажке — что известно
Главная Дом и огород Комнатные растения зимой — как очистить листья и сохранить зелень

Комнатные растения зимой — как очистить листья и сохранить зелень

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 19:49
Как очистить домашние растения зимой - пять способов ухода за листьями и полива
Девушка ухаживает за комнатными растениями. Фото: Freepik

Зимой комнатные растения нуждаются в особом уходе. Из-за пыли и сухого воздуха они хуже дышат и медленнее растут. Чтобы листья оставались чистыми и здоровыми, стоит регулярно их очищать.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно позаботиться о комнатных цветах зимой со ссылкой на YouTube-канал "Майстерня Садівника".

Реклама
Читайте также:

Почему важно очищать листья

Зимой из-за отопления в воздухе накапливается пыль, которая оседает на листьях и блокирует доступ света. Растения хуже поглощают влагу и кислород, поэтому теряют блеск и начинают увядать. Регулярная очистка помогает поддерживать их в здоровом состоянии.

Как правильно очищать

  1. Используйте мягкую губку или пульверизатор. Смочите листья теплой водой и осторожно протрите.
  2. Не применяйте полироли. Они оставляют пленку, которая мешает растению "дышать".
  3. Следите за освещением. Зимой переставьте вазоны ближе к окну, но избегайте сквозняков.
  4. Сократите полив. Достаточно увлажнять землю раз в две недели, чтобы не переувлажнить корни.
  5. Уменьшите подкормки. Растения находятся в периоде покоя, поэтому избыток удобрений может им навредить.

Дополнительный уход

Чтобы компенсировать сухой воздух от отопления, опрыскивайте листья теплой водой или ставьте рядом емкость с водой. Это поддерживает влажность и помогает сохранить зелень свежей и здоровой до весны.

Мы уже писали о том, как вырастить многолетний декоративный мак в саду.

Ранее объясняли то, почему орхидея сбрасывает бутоны и как заставить ее снова цвести.

Подробнее рассказывали о том, как сохранить петунию зимой и избежать пересушивания почвы.

цветы советы дом эффективные способы комнатные растения
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации