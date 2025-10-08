Как очистить домашние растения зимой - пять способов ухода за листьями и полива

Девушка ухаживает за комнатными растениями. Фото: Freepik

Зимой комнатные растения нуждаются в особом уходе. Из-за пыли и сухого воздуха они хуже дышат и медленнее растут. Чтобы листья оставались чистыми и здоровыми, стоит регулярно их очищать.

Почему важно очищать листья

Зимой из-за отопления в воздухе накапливается пыль, которая оседает на листьях и блокирует доступ света. Растения хуже поглощают влагу и кислород, поэтому теряют блеск и начинают увядать. Регулярная очистка помогает поддерживать их в здоровом состоянии.

Как правильно очищать

Используйте мягкую губку или пульверизатор. Смочите листья теплой водой и осторожно протрите. Не применяйте полироли. Они оставляют пленку, которая мешает растению "дышать". Следите за освещением. Зимой переставьте вазоны ближе к окну, но избегайте сквозняков. Сократите полив. Достаточно увлажнять землю раз в две недели, чтобы не переувлажнить корни. Уменьшите подкормки. Растения находятся в периоде покоя, поэтому избыток удобрений может им навредить.

Дополнительный уход

Чтобы компенсировать сухой воздух от отопления, опрыскивайте листья теплой водой или ставьте рядом емкость с водой. Это поддерживает влажность и помогает сохранить зелень свежей и здоровой до весны.

