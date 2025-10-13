Какие садовые цветы сажать в октябре в горшки - правила подготовки к зиме

Девушка пересаживает растения. Фото: Depositphotos

Октябрь — лучшее время высадить луковичные цветы в горшки, чтобы весной иметь яркую клумбу прямо на балконе или возле дома. Такая посадка позволяет создать красивые композиции и контролировать условия роста.

Новини.LIVE рассказывает, какие цветы можно сажать в октябре в горшки, как сочетать растения и подготовить их к зиме.

Какие цветы подходят для осенней посадки в горшки

Лучше всего высаживать луковичные и холодостойкие растения, которые хорошо переносят прохладу:

подснежники, крокусы — высаживают на глубину 5-7 см, любят дренированную почву;

нарциссы — луковицы сажают плотно, глубина — втрое больше высоты;

тюльпаны — идеальны для посадки слоями по методу "цветочной лазаньи";

анютины глазки — отличные партнеры для тюльпанов и нарциссов, цветут даже в прохладу;

примулы, мускари — теневыносливые, хорошо смотрятся в нижнем слое композиций.

Как создать красивую композицию

Сочетайте цветы разной высоты и периода цветения:

тюльпаны + незабудки — нежный переход цветов;

нарциссы + анютины глазки — яркий весенний контраст;

мускари + примулы — компактная, но выразительная пара для небольших горшков.

Как подготовить горшки к зиме

Утеплите контейнеры мешковиной или агроволокном.

Разместите у стены, в теплице или на веранде.

Не переливайте — излишняя влага зимой вредна.

Во время сухой погоды иногда немного увлажняйте почву.

Осенняя посадка цветов в горшки — простой способ создать весеннюю красоту уже сейчас. Соблюдайте правила высадки, утеплите горшки — и весной ваш балкон или двор превратятся в цветущий оазис.

