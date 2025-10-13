Видео
Дата публикации 13 октября 2025 12:30
Какие садовые цветы сажать в октябре в горшки - правила подготовки к зиме
Девушка пересаживает растения. Фото: Depositphotos

Октябрь — лучшее время высадить луковичные цветы в горшки, чтобы весной иметь яркую клумбу прямо на балконе или возле дома. Такая посадка позволяет создать красивые композиции и контролировать условия роста.

Новини.LIVE рассказывает, какие цветы можно сажать в октябре в горшки, как сочетать растения и подготовить их к зиме.

Читайте также:

Какие цветы подходят для осенней посадки в горшки

Лучше всего высаживать луковичные и холодостойкие растения, которые хорошо переносят прохладу:

  • подснежники, крокусы — высаживают на глубину 5-7 см, любят дренированную почву;
  • нарциссы — луковицы сажают плотно, глубина — втрое больше высоты;
  • тюльпаны — идеальны для посадки слоями по методу "цветочной лазаньи";
  • анютины глазки — отличные партнеры для тюльпанов и нарциссов, цветут даже в прохладу;
  • примулы, мускари — теневыносливые, хорошо смотрятся в нижнем слое композиций.

Как создать красивую композицию

Сочетайте цветы разной высоты и периода цветения:

  • тюльпаны + незабудки — нежный переход цветов;
  • нарциссы + анютины глазки — яркий весенний контраст;
  • мускари + примулы — компактная, но выразительная пара для небольших горшков.

Как подготовить горшки к зиме

  • Утеплите контейнеры мешковиной или агроволокном.
  • Разместите у стены, в теплице или на веранде.
  • Не переливайте — излишняя влага зимой вредна.
  • Во время сухой погоды иногда немного увлажняйте почву.

Осенняя посадка цветов в горшки — простой способ создать весеннюю красоту уже сейчас. Соблюдайте правила высадки, утеплите горшки — и весной ваш балкон или двор превратятся в цветущий оазис.

Мы объясняли то, как правильно позаботиться о комнатных цветах зимой.

Также рассказывали о том, как ухаживать за лилиями осенью для хорошего цветения в следующем году.

Ранее сообщалось о том, как сохранить петунию зимой и избежать пересушивания почвы.

растения цветы морозы советы сад
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
