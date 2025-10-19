Как быстро превратить листья в перегной - рецепт удобрения из мочевины и золы

Опавшие листья в саду. Фото: Pinterest

Осенью листья не обязательно сжигать — их можно легко превратить в натуральное удобрение. Для этого достаточно добавить простую смесь, которая ускорит перегнивание даже в мешках прямо во дворе. Уже через несколько месяцев вы получите готовый перегной.

Новини.LIVE рассказывает, как сделать быстрое удобрение из опавших листьев — без навоза, лишних затрат и сложных процессов.

Как сделать удобрение из опавших листьев

Осенью опавшие листья не стоит сжигать — они могут стать бесплатным источником питательных веществ для почвы. Соберите листья в кучу, уберите ветки и мусор, а затем переложите их в прочные полиэтиленовые мешки. Обязательно сделайте в мешках несколько проколов, чтобы поступал воздух — без него процесс разложения не начнется.

Правильная влажность

Листья следует укладывать слоями, слегка увлажняя каждый слой водой. Важно не перелить — листья должны быть просто влажными, а не мокрыми. В такой среде бактерии работают активнее, и процесс гниения идет быстрее.

Секретная смесь

На один мешок хватит полстакана древесной золы и полстакана мочевины.

Зола обеззараживает и насыщает калием и кальцием.

Мочевина добавляет азота, что запускает процесс брожения.

Когда будет готово

Храните их в тени, под навесом или на балконе. Раз в несколько недель проверяйте влажность: если листья пересохли — немного сбрызните водой. Так вы получите качественный, натуральный компост без всяких затрат.

