Чем подкормить клубнику осенью, чтобы собирать ягоды ведрами — волшебное удобрение

Это осеннее удобрение для клубники дарит море урожая — что нужно
Осень — лучшая пора, чтобы заложить фундамент будущего большого урожая клубники. Именно сейчас, когда лето уже позади, а кусты отплодоносили, растения нуждаются в особой заботе. Правильно подобранное удобрение способно помочь кустам накопить силы и легко пережить зиму.
чем подкормить кусты клубники осенью, чтобы в следующем сезоне ваши грядки утонули в красном море спелых и сладких ягод.
Подготовка клубники к зимовке — обрезание усов и подкормка
Перед внесением удобрения важно обрезать все усики. Они забирают питательные вещества, которые нужны для формирования цветочных почек. Осенняя забота должна быть направлена именно на развитие куста, а не размножение.
После этого наступает время калийной подкормки, ведь именно калий отвечает за будущее цветение и сладость ягод. Лучше всего использовать сернокислый калий в пропорции: 20 г на 10 л воды. Поливать непосредственно под корень каждого растения.
Такая подкормка поможет заложить в разы больше цветочных почек, повысит зимостойкость кустов и сделает их более устойчивыми к болезням.
Какое чудодейственное удобрение использовать для мощной корневой системы клубники
Если вы хотите не просто крепкие листья, а действительно мощную корневую систему, опытные садоводы советуют заменить калий на монофосфат калия. Этот препарат содержит фосфор, который стимулирует развитие корней и помогает клубнике лучше подготовиться к холодам. Монофосфат калия выполняет сразу три функции:
- Стимулирует образование большого количества цветочных почек;
- Укрепляет корневую систему;
- Повышает морозостойкость и устойчивость к заболеваниям.
Результат — большой урожай сочной, ароматной клубники уже в следующем году.
