Чем подкормить клубнику осенью, чтобы собирать ягоды ведрами — волшебное удобрение

Подкормка кустов клубники осенью. Коллаж: Новини.LIVE

Осень — лучшая пора, чтобы заложить фундамент будущего большого урожая клубники. Именно сейчас, когда лето уже позади, а кусты отплодоносили, растения нуждаются в особой заботе. Правильно подобранное удобрение способно помочь кустам накопить силы и легко пережить зиму.

Новини.LIVE рассказывает, чем подкормить кусты клубники осенью, чтобы в следующем сезоне ваши грядки утонули в красном море спелых и сладких ягод.

Реклама

Читайте также:

Подготовка клубники к зимовке — обрезание усов и подкормка

Перед внесением удобрения важно обрезать все усики. Они забирают питательные вещества, которые нужны для формирования цветочных почек. Осенняя забота должна быть направлена именно на развитие куста, а не размножение.

После этого наступает время калийной подкормки, ведь именно калий отвечает за будущее цветение и сладость ягод. Лучше всего использовать сернокислый калий в пропорции: 20 г на 10 л воды. Поливать непосредственно под корень каждого растения.

Такая подкормка поможет заложить в разы больше цветочных почек, повысит зимостойкость кустов и сделает их более устойчивыми к болезням.

Уход за клубникой осенью. Фото: depositphotos.com

Какое чудодейственное удобрение использовать для мощной корневой системы клубники

Если вы хотите не просто крепкие листья, а действительно мощную корневую систему, опытные садоводы советуют заменить калий на монофосфат калия. Этот препарат содержит фосфор, который стимулирует развитие корней и помогает клубнике лучше подготовиться к холодам. Монофосфат калия выполняет сразу три функции:

Стимулирует образование большого количества цветочных почек; Укрепляет корневую систему; Повышает морозостойкость и устойчивость к заболеваниям.

Результат — большой урожай сочной, ароматной клубники уже в следующем году.

Также предлагаем другие интересные новости по садоводству

Что осенью стоит добавить в лунку при посадке клубники, чтобы иметь хороший урожай.

Каким удобрением подкормить малину осенью, чтобы ягоды были большими и сочными.

Чем подкормить смородину осенью, чтобы укрепить кусты перед холодами.

Какое удобрение использовать для вишен, чтобы деревья перезимовали и подарили щедрый урожай.

Что надо внести под кусты голубики осенью.