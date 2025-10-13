Чим підживити полуницю восени, щоб збирати ягоди відрами — чудодійне добриво

Підживлення кущів полуниці восени. Колаж: Новини.LIVE

Осінь — найкраща пора, щоб закласти фундамент майбутнього великого врожаю полуниці. Саме зараз, коли літо вже позаду, а кущі відплодоносили, рослини потребують особливої турботи. Правильно підібране добриво здатне допомогти кущам накопичити сили та легко пережити зиму.

Новини.LIVE розповідає, чим підгодувати кущі полуниці восени, щоб наступного сезону ваші грядки потонули у червоному морі стиглих та солодких ягід.

Підготовка полуниці до зимівлі — обрізання вусів і підживлення

Перед внесенням добрива важливо обрізати всі вусики. Вони забирають поживні речовини, які потрібні для формування квіткових бруньок. Осіння турбота має бути спрямована саме на розвиток куща, а не розмноження.

Після цього настає час калійного підживлення, адже саме калій відповідає за майбутнє цвітіння і солодкість ягід. Найкраще використовувати сірчанокислий калій у пропорції: 20 г на 10 л води. Поливати безпосередньо під корінь кожної рослини.

Таке підживлення допоможе закласти в рази більше квіткових бруньок, підвищить зимостійкість кущів і зробить їх стійкішими до хвороб.

Догляд за полуницею восени. Фото: depositphotos.com

Яке чудодійне добриво використати для потужної кореневої системи полуниці

Якщо ви хочете не просто міцні листки, а справді потужну кореневу систему, досвідчені садівники радять замінити калій на монофосфат калію. Цей препарат містить фосфор, який стимулює розвиток коренів і допомагає полуниці краще підготуватись до холодів.

Монофосфат калію виконує одразу три функції:

Стимулює утворення великої кількості квіткових бруньок; Зміцнює кореневу систему; Підвищує морозостійкість і стійкість до захворювань.

Результат — рясний урожай соковитої, ароматної полуниці вже наступного року.

