Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Це осіннє добриво для полуниці дарує море урожаю — чим підживити

Це осіннє добриво для полуниці дарує море урожаю — чим підживити

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 19:30
Чим підживити полуницю восени, щоб збирати ягоди відрами — чудодійне добриво
Підживлення кущів полуниці восени. Колаж: Новини.LIVE

Осінь — найкраща пора, щоб закласти фундамент майбутнього великого врожаю полуниці. Саме зараз, коли літо вже позаду, а кущі відплодоносили, рослини потребують особливої турботи. Правильно підібране добриво здатне допомогти кущам накопичити сили та легко пережити зиму.

Новини.LIVE розповідає, чим підгодувати кущі полуниці восени, щоб наступного сезону ваші грядки потонули у червоному морі стиглих та солодких ягід.

Реклама
Читайте також:

Підготовка полуниці до зимівлі — обрізання вусів і підживлення

Перед внесенням добрива важливо обрізати всі вусики. Вони забирають поживні речовини, які потрібні для формування квіткових бруньок. Осіння турбота має бути спрямована саме на розвиток куща, а не розмноження.

Після цього настає час калійного підживлення, адже саме калій відповідає за майбутнє цвітіння і солодкість ягід. Найкраще використовувати сірчанокислий калій у пропорції: 20 г на 10 л води. Поливати безпосередньо під корінь кожної рослини.

Таке підживлення допоможе закласти в рази більше квіткових бруньок, підвищить зимостійкість кущів і зробить їх стійкішими до хвороб.

 

Підготовка полуниці до зимівлі — обрізання вусів і підживлення
Догляд за полуницею восени. Фото: depositphotos.com

Яке чудодійне добриво використати для потужної кореневої системи полуниці

Якщо ви хочете не просто міцні листки, а справді потужну кореневу систему, досвідчені садівники радять замінити калій на монофосфат калію. Цей препарат містить фосфор, який стимулює розвиток коренів і допомагає полуниці краще підготуватись до холодів.
Монофосфат калію виконує одразу три функції:

  1. Стимулює утворення великої кількості квіткових бруньок;
  2. Зміцнює кореневу систему;
  3. Підвищує морозостійкість і стійкість до захворювань.

Результат — рясний урожай соковитої, ароматної полуниці вже наступного року.

Також пропонуємо інші цікаві новини із садівництва

Що восени варто додати в лунку під час посадки полуниці, щоб мати гарний врожай. 

Яким добривом підживити малину восени, щоб ягоди були великими та соковитими. 

Чим підживити смородину восени, щоб зміцнити кущі перед холодами.

Яке добриво використати для вишень, щоб дерева перезимували та подарували щедрий врожай.

Що треба внести під кущі лохини восени.

врожай ягоди добрива сад полуниця підживлення
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації