Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Після сидератів не все росте — які овочі садити заборонено

Після сидератів не все росте — які овочі садити заборонено

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 10:00
Оновлено: 16:09
Що не можна садити після сидератів - список овочів, які не ростуть після гірчиці, люцерни й жита
Зібраний врожай овочів. Фото: Pinterest

Не всі сидерати приносять користь — деякі можуть зіпсувати врожай. Щоб ґрунт залишався родючим, важливо знати, які культури не садити після певних рослин.

Новини.LIVE радить, як уникнути типових помилок городників і зробити сидерати справжньою користю, а не шкодою.

Реклама
Читайте також:

Коли сидерати стають шкідливими

Сидерати не завжди покращують ґрунт. Якщо після них висадити овочі того ж сімейства, виникають спільні хвороби та шкідники. Це послаблює рослини і знижує врожайність.

Невдалі поєднання

  • Після гірчиці не садіть капусту, редьку, ріпу чи хрін — усі вони хрестоцвіті, страждають від блішки.
  • Після люцерни або конюшини не варто вирощувати квасолю, помідори й перець — рослини конкурують за поживні речовини.
  • Після гороху чи вики краще не садити огірки, гарбузи, капусту — можливий розвиток кореневої гнилі.

Обережно зі злаками

Жито як сидерат залишає у ґрунті речовини, що пригнічують ріст моркви, буряка та салату. Через це насіння сходить повільніше, тому після жита краще садити інші культури.

Як уникнути помилок

Перед посівом обов’язково перевіряйте, до якого сімейства належить рослина. Поєднуйте культури з різних груп — це допоможе уникнути спільних хвороб і шкідників, а сидерати справді збагатять землю замість виснажувати її.

Ми вже писали про те, як змусити грошове дерево зацвісти.

Раніше пояснювали те, чим підживити яблуню восени.

Детальніше розповідали про те, що зробити з грядкою для посадки озимого часнику.

врожай овочі поради город сидерат
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації