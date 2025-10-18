Що не можна садити після сидератів - список овочів, які не ростуть після гірчиці, люцерни й жита

Зібраний врожай овочів. Фото: Pinterest

Не всі сидерати приносять користь — деякі можуть зіпсувати врожай. Щоб ґрунт залишався родючим, важливо знати, які культури не садити після певних рослин.

Новини.LIVE радить, як уникнути типових помилок городників і зробити сидерати справжньою користю, а не шкодою.

Коли сидерати стають шкідливими

Сидерати не завжди покращують ґрунт. Якщо після них висадити овочі того ж сімейства, виникають спільні хвороби та шкідники. Це послаблює рослини і знижує врожайність.

Невдалі поєднання

Після гірчиці не садіть капусту, редьку, ріпу чи хрін — усі вони хрестоцвіті, страждають від блішки.

Після люцерни або конюшини не варто вирощувати квасолю, помідори й перець — рослини конкурують за поживні речовини.

Після гороху чи вики краще не садити огірки, гарбузи, капусту — можливий розвиток кореневої гнилі.

Обережно зі злаками

Жито як сидерат залишає у ґрунті речовини, що пригнічують ріст моркви, буряка та салату. Через це насіння сходить повільніше, тому після жита краще садити інші культури.

Як уникнути помилок

Перед посівом обов’язково перевіряйте, до якого сімейства належить рослина. Поєднуйте культури з різних груп — це допоможе уникнути спільних хвороб і шкідників, а сидерати справді збагатять землю замість виснажувати її.

