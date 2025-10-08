Які сидерати не можна сіяти на городі - пʼять рослин, що шкодять ґрунту й врожаю

Городник перекопує ділянку. Фото: Shutterstock

Не всі сидерати приносять користь. Деякі з них не покращують ґрунт, а, навпаки, виснажують його, розмножують шкідників і навіть заважають росту овочів.

Новини.LIVE розповідає, які сидерати не можна висівати, щоб не втратити врожай і родючість землі.

Гірчиця

Популярний, але суперечливий сидерат. Її коріння виснажує землю, а не збагачує. Після гірчиці не можна садити помідори, перець і баклажани — вони ростимуть слабкими й нестійкими до хвороб.

Жито

Створює щільний кореневий шар, через який інші рослини не можуть "дихати". Якщо не перекопати ґрунт після жита, він стане непридатним для посадок.

Фацелія

Часто приваблює грибкові інфекції, особливо фітофтору. На заражених ділянках ситуація лише погіршується.

Овес

Не утримує вологу, через що ґрунт пересихає. Також у його коренях часто селяться шкідники, які потім переходять на овочі.

Ріпак

Виділяє речовини, що пригнічують ріст інших культур. Якщо його не прибрати вчасно, ріпак перетворюється на бур’ян, який важко вивести.

