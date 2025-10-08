Видео
Видео

Главная Дом и огород Пять сидератов, которые вредят почве — не сейте их на огороде

Пять сидератов, которые вредят почве — не сейте их на огороде

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 14:37
Какие сидераты нельзя сеять на огороде - пять растений, которые вредят почве и урожаю
Огородник перекапывает участок. Фото: Shutterstock

Не все сидераты приносят пользу. Некоторые из них не улучшают почву, а, наоборот, истощают ее, размножают вредителей и даже мешают росту овощей.

Новини.LIVE рассказывает, какие сидераты нельзя высевать, чтобы не потерять урожай и плодородие земли.

Горчица

Популярный, но противоречивый сидерат. Ее корни истощают землю, а не обогащают. После горчицы нельзя сажать помидоры, перец и баклажаны — они будут расти слабыми и неустойчивыми к болезням.

Рожь

Создает плотный корневой слой, через который другие растения не могут "дышать". Если не перекопать почву после ржи, она станет непригодной для посадок.

Фацелия

Часто привлекает грибковые инфекции, особенно фитофтору. На зараженных участках ситуация только ухудшается.

Овес

Не удерживает влагу, из-за чего почва пересыхает. Также в его корнях часто селятся вредители, которые потом переходят на овощи.

Рапс

Выделяет вещества, подавляющие рост других культур. Если его не убрать вовремя, рапс превращается в сорняк, который трудно вывести.

урожай советы огород польза сидерат
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
