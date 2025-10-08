Какие сидераты нельзя сеять на огороде - пять растений, которые вредят почве и урожаю

Огородник перекапывает участок. Фото: Shutterstock

Не все сидераты приносят пользу. Некоторые из них не улучшают почву, а, наоборот, истощают ее, размножают вредителей и даже мешают росту овощей.

Новини.LIVE рассказывает, какие сидераты нельзя высевать, чтобы не потерять урожай и плодородие земли.

Реклама

Читайте также:

Горчица

Популярный, но противоречивый сидерат. Ее корни истощают землю, а не обогащают. После горчицы нельзя сажать помидоры, перец и баклажаны — они будут расти слабыми и неустойчивыми к болезням.

Рожь

Создает плотный корневой слой, через который другие растения не могут "дышать". Если не перекопать почву после ржи, она станет непригодной для посадок.

Фацелия

Часто привлекает грибковые инфекции, особенно фитофтору. На зараженных участках ситуация только ухудшается.

Овес

Не удерживает влагу, из-за чего почва пересыхает. Также в его корнях часто селятся вредители, которые потом переходят на овощи.

Рапс

Выделяет вещества, подавляющие рост других культур. Если его не убрать вовремя, рапс превращается в сорняк, который трудно вывести.

Мы уже писали о том, как навсегда вывести портулак с огорода.

Ранее объясняли то, как подкормить огород опавшими листьями.

Подробнее рассказывали о том, как легко очистить дорожки от сорняков своими руками.