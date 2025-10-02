Чем посыпать грядки после огурцов — чудодейственное удобрение для плодородия почвы

Обновление почвы после сбора огурцов. Фото: shutterstock.com

После лета огурцы оставляют почву истощенной, и без должного восстановления следующий урожай может оказаться скромным. Но есть простой и эффективный способ вернуть земле плодородие и подготовить ее к новому сезону.

Новини.LIVE делится секретами опытных огородников, чем посыпать грядки после огурцов, чтобы восстановить почву и уже в следующем году получить щедрый, сочный и ароматный урожай.

Реклама

Читайте также:

Почему почва после огурцов нуждается в восстановлении

Огурцы активно истощают землю, забирая из нее питательные вещества и уменьшая содержание гумуса. Без восстановления почвы она становится плотной, бедной полезными веществами. Поэтому новые посадки будут расти слабыми и не порадуют вас качественным урожаем. Осенью после сбора урожая необходимо заняться восстановлением почвы, чтобы обеспечить здоровый старт для растений на следующий год.

Как восстановить плодородие почвы после огурцов — проверенные средства

Опытные огородники советуют использовать органические удобрения. Главное средство для восстановления плодородия — компост.

Компост обогащает землю гумусом, улучшает структуру почвы и способствует лучшему удержанию влаги. Важно использовать перепревший компост, ведь свежий может повредить корни растений.

Его вносят осенью из расчета 3-7 кг на квадратный метр. Советы при внесении компоста:

Уберите все растительные остатки после огурцов, чтобы предотвратить развитие болезней и вредителей. Перекопайте почву на глубину 25-30 см, равномерно распределяя компост.

При желании можно сочетать органику с минеральными добавками и посыпать грядки:

древесной золой;

костной мукой;

комплексными минеральными удобрениями.

После внесения удобрений сформируйте будущие грядки: создайте бортики для аккуратного оформления и прикройте грядки агроволокном, чтобы сохранить влагу и защитить почву от выветривания.

Огородник перекапывает участок. Фото: shutterstock.com

Что можно сажать на грядках после огурцов

Огурцы относятся к тыквенным культурам, которые сильно истощают почву, особенно на калий и азот. Поэтому после них стоит сажать растения из других семейств — они не только получат достаточно питательных веществ, но и помогут почве "отдохнуть".

Не рекомендуется сажать сразу после огурцов другие тыквенные (кабачки, тыкву, дыню, арбуз), ведь они имеют общие болезни и истощают землю еще больше.

Можно посадить:

Бобовые культуры — горох, фасоль, соя, нут (обогащают землю азотом). Крестоцветные — капуста, брокколи, редька, редис, рукола. Корнеплоды — свекла, морковь, пастернак. Зелень — укроп, петрушка, шпинат, салат, щавель. Сидераты — горчица, фацелия, овес, рожь (оздоравливают почву, подавляют вредителей).

Также предлагаем другие интересные новости по огородничеству и садоводству

Каким средством полить грядки после баклажанов осенью, чтобы восстановить плодородие земли.

Как быстро и просто сделать компост осенью и какие отходы можно использовать.

Чем нужно подкормить голубику осенью.

Что осенью добавить в лунку при посадке клубники, чтобы иметь хороший урожай летом.

Чем лучше подкормить яблоню в саду, чтобы вернуть дереву силу для зимовки.