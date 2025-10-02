Чим посипати грядки після огірків — чудодійне добриво для родючості ґрунту

Оновлення ґрунту після збору огірків. Фото: shutterstock.com

Після літа огірки залишають ґрунт виснаженим, і без належного відновлення наступний урожай може виявитися скромним. Але є простий і ефективний спосіб повернути землі родючість і підготувати її до нового сезону.

Новини.LIVE ділиться секретами досвідчених городників, чим посипати грядки після огірків, щоб відновити ґрунт та вже наступного року отримати щедрий, соковитий і ароматний врожай.

Чому ґрунт після огірків потребує відновлення

Огірки активно виснажують землю, забираючи з неї поживні речовини та зменшуючи вміст гумусу. Без відновлення ґрунту він стає щільним, бідним на корисні речовини. Тому нові посадки ростимуть слабкими й не порадують вас якісним врожаєм. Восени після збору врожаю необхідно зайнятися відновленням ґрунту, щоб забезпечити здоровий старт для рослин наступного року.

Як відновити родючість ґрунту після огірків — перевірені засоби

Досвідчені городники радять використовувати органічні добрива. Головний засіб для відновлення родючості — компост.

Компост збагачує землю гумусом, покращує структуру ґрунту та сприяє кращому утриманню вологи. Важливо використовувати перепрілий компост, адже свіжий може пошкодити коріння рослин.

Його вносять восени з розрахунку 3-7 кг на квадратний метр. Поради при внесенні компосту:

Приберіть усі рослинні залишки після огірків, щоб запобігти розвитку хвороб і шкідників. Перекопайте ґрунт на глибину 25-30 см, рівномірно розподіляючи компост.

За бажанням можна поєднувати органіку з мінеральними добавками та посипати грядки:

деревною золою;

кістковим борошном;

комплексними мінеральними добривами.

Після внесення добрив сформуйте майбутні грядки: створіть бортики для акуратного оформлення та прикрийте грядки агроволокном, щоб зберегти вологу та захистити ґрунт від вивітрювання.

Городник перекопує ділянку. Фото: shutterstock.com

Що можна садити на грядках після огірків

Огірки належать до гарбузових культур, які сильно виснажують ґрунт, особливо на калій та азот. Тому після них варто садити рослини з інших родин — вони не лише отримають достатньо поживних речовин, а й допоможуть ґрунту "відпочити".

Не рекомендується садити одразу після огірків інші гарбузові (кабачки, гарбуз, диню, кавун), адже вони мають спільні хвороби та виснажують землю ще більше.

Можна посадити:

Бобові культури — горох, квасоля, соя, нут (збагачують землю азотом). Хрестоцвіті — капуста, броколі, редька, редис, рукола. Коренеплоди — буряк, морква, пастернак. Зелень — кріп, петрушка, шпинат, салат, щавель. Сидерати — гірчиця, фацелія, овес, жито (оздоровлюють ґрунт, пригнічують шкідників).

