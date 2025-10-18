Что нельзя сажать после сидератов - список овощей, которые не растут после горчицы, люцерны и ржи

После сидератов не все растет — какие овощи сажать запрещено
Не все сидераты приносят пользу — некоторые могут испортить урожай. Чтобы почва оставалась плодородной, важно знать, какие культуры не сажать после определенных растений.
Новини.LIVE советует, как избежать типичных ошибок огородников и сделать сидераты настоящей пользой, а не вредом.
Когда сидераты становятся вредными
Сидераты не всегда улучшают почву. Если после них высадить овощи того же семейства, возникают общие болезни и вредители. Это ослабляет растения и снижает урожайность.
Неудачные сочетания
- После горчицы не сажайте капусту, редьку, репу или хрен — все они крестоцветные, страдают от блошки.
- После люцерны или клевера не стоит выращивать фасоль, помидоры и перец — растения конкурируют за питательные вещества.
- После гороха или вики лучше не сажать огурцы, тыкву, капусту — возможно развитие корневой гнили.
Осторожно со злаками
Рожь как сидерат оставляет в почве вещества, подавляющие рост моркови, свеклы и салата. Из-за этого семена всходят медленнее, поэтому после ржи лучше сажать другие культуры.
Как избежать ошибок
Перед посевом обязательно проверяйте, к какому семейству принадлежит растение. Сочетайте культуры из разных групп — это поможет избежать общих болезней и вредителей, а сидераты действительно обогатят землю вместо истощать ее.
