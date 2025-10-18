Что нельзя сажать после сидератов - список овощей, которые не растут после горчицы, люцерны и ржи

Собранный урожай овощей. Фото: Pinterest

Не все сидераты приносят пользу — некоторые могут испортить урожай. Чтобы почва оставалась плодородной, важно знать, какие культуры не сажать после определенных растений.

как избежать типичных ошибок огородников и сделать сидераты настоящей пользой, а не вредом.

Когда сидераты становятся вредными

Сидераты не всегда улучшают почву. Если после них высадить овощи того же семейства, возникают общие болезни и вредители. Это ослабляет растения и снижает урожайность.

Неудачные сочетания

После горчицы не сажайте капусту, редьку, репу или хрен — все они крестоцветные, страдают от блошки.

После люцерны или клевера не стоит выращивать фасоль, помидоры и перец — растения конкурируют за питательные вещества.

После гороха или вики лучше не сажать огурцы, тыкву, капусту — возможно развитие корневой гнили.

Осторожно со злаками

Рожь как сидерат оставляет в почве вещества, подавляющие рост моркови, свеклы и салата. Из-за этого семена всходят медленнее, поэтому после ржи лучше сажать другие культуры.

Как избежать ошибок

Перед посевом обязательно проверяйте, к какому семейству принадлежит растение. Сочетайте культуры из разных групп — это поможет избежать общих болезней и вредителей, а сидераты действительно обогатят землю вместо истощать ее.

