Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород После сидератов не все растет — какие овощи сажать запрещено

После сидератов не все растет — какие овощи сажать запрещено

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 10:00
обновлено: 16:09
Что нельзя сажать после сидератов - список овощей, которые не растут после горчицы, люцерны и ржи
Собранный урожай овощей. Фото: Pinterest

Не все сидераты приносят пользу — некоторые могут испортить урожай. Чтобы почва оставалась плодородной, важно знать, какие культуры не сажать после определенных растений.

Новини.LIVE советует, как избежать типичных ошибок огородников и сделать сидераты настоящей пользой, а не вредом.

Реклама
Читайте также:

Когда сидераты становятся вредными

Сидераты не всегда улучшают почву. Если после них высадить овощи того же семейства, возникают общие болезни и вредители. Это ослабляет растения и снижает урожайность.

Неудачные сочетания

  • После горчицы не сажайте капусту, редьку, репу или хрен — все они крестоцветные, страдают от блошки.
  • После люцерны или клевера не стоит выращивать фасоль, помидоры и перец — растения конкурируют за питательные вещества.
  • После гороха или вики лучше не сажать огурцы, тыкву, капусту — возможно развитие корневой гнили.

Осторожно со злаками

Рожь как сидерат оставляет в почве вещества, подавляющие рост моркови, свеклы и салата. Из-за этого семена всходят медленнее, поэтому после ржи лучше сажать другие культуры.

Как избежать ошибок

Перед посевом обязательно проверяйте, к какому семейству принадлежит растение. Сочетайте культуры из разных групп — это поможет избежать общих болезней и вредителей, а сидераты действительно обогатят землю вместо истощать ее.

Мы уже писали о том, как заставить денежное дерево зацвести.

Ранее объясняли то, чем подкормить яблоню осенью.

Подробнее рассказывали о том, что сделать с грядкой для посадки озимого чеснока.

урожай овощи советы огород сидерат
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации