Головна Дім та город Що посадити поруч із малиною, щоб вона не розросталась

Що посадити поруч із малиною, щоб вона не розросталась

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 11:13
Оновлено: 16:39
Як зупинити розростання малини - 3 рослини, що природно стримують її коріння
Людина садить малину. Фото: Freepik

Малина росте швидко й часто розповзається по всій ділянці, заважаючи іншим культурам. Але копати глибокі бордюри або ставити обмежувачі зовсім не обов’язково. Є природний спосіб — висадити поруч рослини, які самі зупиняють її розростання.

Новини.LIVE розповідає, які рослини допоможуть утримати малину в межах грядки без зайвих зусиль.

Як зупинити розростання малини без обмежувачів

Малина — улюблена ягода дачників, але вона має здатність швидко розростатися й захоплювати сусідні грядки. Її коріння дає поросль на кілька метрів навколо, тому через рік-два кущі можуть з’явитися там, де ви їх зовсім не планували. Щоб цього уникнути, не обов’язково копати бордюри — краще висадити рослини, які природно стримують малину.

Мітлиця

Цей бур’ян має густу й сильну кореневу систему, що займає весь простір у ґрунті. Завдяки цьому мітлиця не дає порослі малини проростати далі. Але через агресивність її висівають лише по межах ділянки або як тимчасовий бар’єр.

Стручкова квасоля

Квасоля не лише дає врожай, а й допомагає контролювати ріст малини. На її корінні живуть бактерії, які насичують землю азотом. Такий ґрунт уповільнює розвиток порослі, а малина стає більш компактною та плодоносить рясніше.

Щавель

Має глибоке розгалужене коріння, яке створює міцний зелений бар’єр. Якщо посадити щавель смугою шириною 30-40 см уздовж малинника, він надійно обмежить її ріст. До того ж щавель невибагливий і може рости роками на одному місці.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
