Як захистити кущі малини від морозів і пересихання восени - поради садівників

Людина збирає малину в саду. Фото: Pinterest

Восени малина потребує захисту від вітру, холоду й пересихання. Є простий і недорогий спосіб, який допоможе зберегти кущі й підвищити врожайність.

Новини.LIVE ділиться порадами, як правильно мульчувати малину восени, щоб вона не засохла й дала багато ягід наступного року.

Реклама

Читайте також:

Чому малина сохне восени

Малина має неглибоку кореневу систему, тому чутлива до перепадів температур і нестачі вологи. Бур’яни додатково забирають поживні речовини, через що пагони стають крихкими та швидко висихають.

Мульчування корою

Найпростіший спосіб захистити кущі — накрити землю подрібненою корою. Вона утримує вологу, пригнічує ріст бур’янів і захищає від морозів. Така мульча повільно розкладається, тож забезпечує захист всю зиму й наступний сезон. Кору легко знайти в будь-якому садовому магазині, а одного мішка вистачає для кількох кущів.

Покрокова інструкція

Прополіть ділянку вручну або сапою.

Розкладіть картон чи газети навколо кущів, але залиште 10 см від стебла.

Зволожіть основу водою.

Насипте шар подрібненої кори близько 5 см.

Переконайтеся, що мульча не торкається стебел, щоб уникнути гниття.

Мульчування восени допомагає не лише вберегти кущі від пересихання, а й полегшує весняний догляд — земля під кущами залишається м’якою та чистою від бур’янів.

Ми вже писали про те, що посадити біля полуниці, щоб урожай зріс удвічі.

Раніше повідомлялося про те, як правильно обрізати грушу восени.

Також ми пояснювали те, чим підживити малину після обрізки.