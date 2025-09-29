Видео
Главная Дом и огород Защита малины осенью — простые советы для щедрого урожая

Защита малины осенью — простые советы для щедрого урожая

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 10:30
Как защитить кусты малины от морозов и пересыхания осенью - советы садоводов
Человек собирает малину в саду. Фото: Pinterest

Осенью малина нуждается в защите от ветра, холода и пересыхания. Есть простой и недорогой способ, который поможет сохранить кусты и повысить урожайность.

Новини.LIVE делится советами, как правильно мульчировать малину осенью, чтобы она не засохла и дала много ягод в следующем году.

Почему малина сохнет осенью

Малина имеет неглубокую корневую систему, поэтому чувствительна к перепадам температур и недостатку влаги. Сорняки дополнительно забирают питательные вещества, из-за чего побеги становятся хрупкими и быстро высыхают.

Мульчирование корой

Самый простой способ защитить кусты — накрыть землю измельченной корой. Она удерживает влагу, подавляет рост сорняков и защищает от морозов. Такая мульча медленно разлагается, поэтому обеспечивает защиту всю зиму и следующий сезон. Кору легко найти в любом садовом магазине, а одного мешка хватает для нескольких кустов.

Пошаговая инструкция

  • Прополите участок вручную или тяпкой.
  • Разложите картон или газеты вокруг кустов, но оставьте 10 см от стебля.
  • Увлажните основу водой.
  • Насыпьте слой измельченной коры около 5 см.
  • Убедитесь, что мульча не касается стеблей, чтобы избежать гниения.

Мульчирование осенью помогает не только уберечь кусты от пересыхания, но и облегчает весенний уход — земля под кустами остается мягкой и чистой от сорняков.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
