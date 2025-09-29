Как защитить кусты малины от морозов и пересыхания осенью - советы садоводов

Защита малины осенью — простые советы для щедрого урожая
Осенью малина нуждается в защите от ветра, холода и пересыхания. Есть простой и недорогой способ, который поможет сохранить кусты и повысить урожайность.
Почему малина сохнет осенью
Малина имеет неглубокую корневую систему, поэтому чувствительна к перепадам температур и недостатку влаги. Сорняки дополнительно забирают питательные вещества, из-за чего побеги становятся хрупкими и быстро высыхают.
Мульчирование корой
Самый простой способ защитить кусты — накрыть землю измельченной корой. Она удерживает влагу, подавляет рост сорняков и защищает от морозов. Такая мульча медленно разлагается, поэтому обеспечивает защиту всю зиму и следующий сезон. Кору легко найти в любом садовом магазине, а одного мешка хватает для нескольких кустов.
Пошаговая инструкция
- Прополите участок вручную или тяпкой.
- Разложите картон или газеты вокруг кустов, но оставьте 10 см от стебля.
- Увлажните основу водой.
- Насыпьте слой измельченной коры около 5 см.
- Убедитесь, что мульча не касается стеблей, чтобы избежать гниения.
Мульчирование осенью помогает не только уберечь кусты от пересыхания, но и облегчает весенний уход — земля под кустами остается мягкой и чистой от сорняков.
