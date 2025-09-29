Как защитить кусты малины от морозов и пересыхания осенью - советы садоводов

Человек собирает малину в саду. Фото: Pinterest

Осенью малина нуждается в защите от ветра, холода и пересыхания. Есть простой и недорогой способ, который поможет сохранить кусты и повысить урожайность.

Новини.LIVE делится советами, как правильно мульчировать малину осенью, чтобы она не засохла и дала много ягод в следующем году.

Почему малина сохнет осенью

Малина имеет неглубокую корневую систему, поэтому чувствительна к перепадам температур и недостатку влаги. Сорняки дополнительно забирают питательные вещества, из-за чего побеги становятся хрупкими и быстро высыхают.

Мульчирование корой

Самый простой способ защитить кусты — накрыть землю измельченной корой. Она удерживает влагу, подавляет рост сорняков и защищает от морозов. Такая мульча медленно разлагается, поэтому обеспечивает защиту всю зиму и следующий сезон. Кору легко найти в любом садовом магазине, а одного мешка хватает для нескольких кустов.

Пошаговая инструкция

Прополите участок вручную или тяпкой.

Разложите картон или газеты вокруг кустов, но оставьте 10 см от стебля.

Увлажните основу водой.

Насыпьте слой измельченной коры около 5 см.

Убедитесь, что мульча не касается стеблей, чтобы избежать гниения.

Мульчирование осенью помогает не только уберечь кусты от пересыхания, но и облегчает весенний уход — земля под кустами остается мягкой и чистой от сорняков.

