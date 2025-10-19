Видео
Україна
Видео

Что посадить рядом с малиной, чтобы она не разрасталась

Дата публикации 19 октября 2025 11:13
обновлено: 16:39
Как остановить разрастание малины - 3 растения, которые естественно сдерживают ее корни
Человек сажает малину. Фото: Freepik

Малина растет быстро и часто расползается по всему участку, мешая другим культурам. Но копать глубокие бордюры или ставить ограничители вовсе не обязательно. Есть естественный способ — высадить рядом растения, которые сами останавливают ее разрастание.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения помогут удержать малину в пределах грядки без лишних усилий.

Читайте также:

Как остановить разрастание малины без ограничителей

Малина — любимая ягода дачников, но она обладает способностью быстро разрастаться и захватывать соседние грядки. Ее корни дают поросль на несколько метров вокруг, поэтому через год-два кусты могут появиться там, где вы их совсем не планировали. Чтобы этого избежать, не обязательно копать бордюры — лучше высадить растения, которые естественно сдерживают малину.

Полевица

Этот сорняк имеет густую и сильную корневую систему, занимающую все пространство в почве. Благодаря этому полевица не дает поросль малины прорастать дальше. Но из-за агрессивности ее высевают лишь по границам участка или как временный барьер.

Стручковая фасоль

Фасоль не только дает урожай, но и помогает контролировать рост малины. На ее корнях живут бактерии, которые насыщают землю азотом. Такая почва замедляет развитие поросли, а малина становится более компактной и плодоносит обильнее.

Щавель

Имеет глубокие разветвленные корни, которые создают прочный зеленый барьер. Если посадить щавель полосой шириной 30-40 см вдоль малинника, он надежно ограничит ее рост. К тому же щавель неприхотлив и может расти годами на одном месте.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
