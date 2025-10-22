Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Три способа, чтобы навсегда избавиться от дикого хмеля на огороде

Три способа, чтобы навсегда избавиться от дикого хмеля на огороде

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 19:55
обновлено: 17:06
Как уничтожить дикий хмель на огороде без гербицидов - эффективные народные способы
Хмель растет на огороде. Фото: Pixabay

Дикий хмель — настоящая напасть для садоводов. Он быстро оплетает забор, деревья и культуры, забирая влагу и питательные вещества. Но избавиться от него можно без гербицидов — простыми средствами, которые найдутся в каждом дворе.

Новини.LIVE делится тремя действенными методами, которые помогут остановить рост хмеля и очистить участок без вреда для почвы.

Реклама
Читайте также:

Куриный помет

Это естественное, но "агрессивное" средство, которое может полностью остановить рост хмеля. Настой действует как природный гербицид и буквально "сжигает" корни растения. Как применять:

  • сделайте густой настой из помета и оставьте на 3-4 дня;
  • разбавьте водой (1:3) перед использованием;
  • наносите под корень в сухую погоду, избегая соседних культур.

Поваренная соль

Соль создает осмотический шок, "высасывая" влагу из клеток и блокируя питание. Это простой и эффективный способ избавиться от хмеля без химии. Как использовать:

  • рассыпайте соль возле стебля или в месте роста побегов;
  • можно сделать крепкий соляной раствор и полить им растение;
  • обрабатывайте в сухую погоду, чтобы дождь не разнес соль по участку.

Селитра

При высокой концентрации селитра "сжигает" корневую систему хмеля изнутри, останавливая его развитие. Советы по использованию:

  • вносите селитру во время обрезки или перекопки почвы;
  • обрабатывайте только локально — в месте роста побегов;
  • после процедуры землю слегка уплотните.

Мы уже писали о том, каких ошибок избегать, чтобы мульчирование принесло пользу, а не потерю урожая.

Ранее объясняли то, какие растения помогут удержать малину в пределах грядки без лишних усилий.

Подробнее рассказывали о том, какие сидераты нельзя высевать, чтобы не потерять урожай и плодородие земли.

растения советы огород сад эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации