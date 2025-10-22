Как уничтожить дикий хмель на огороде без гербицидов - эффективные народные способы

Три способа, чтобы навсегда избавиться от дикого хмеля на огороде
Дикий хмель — настоящая напасть для садоводов. Он быстро оплетает забор, деревья и культуры, забирая влагу и питательные вещества. Но избавиться от него можно без гербицидов — простыми средствами, которые найдутся в каждом дворе.
Новини.LIVE делится тремя действенными методами, которые помогут остановить рост хмеля и очистить участок без вреда для почвы.
Куриный помет
Это естественное, но "агрессивное" средство, которое может полностью остановить рост хмеля. Настой действует как природный гербицид и буквально "сжигает" корни растения. Как применять:
- сделайте густой настой из помета и оставьте на 3-4 дня;
- разбавьте водой (1:3) перед использованием;
- наносите под корень в сухую погоду, избегая соседних культур.
Поваренная соль
Соль создает осмотический шок, "высасывая" влагу из клеток и блокируя питание. Это простой и эффективный способ избавиться от хмеля без химии. Как использовать:
- рассыпайте соль возле стебля или в месте роста побегов;
- можно сделать крепкий соляной раствор и полить им растение;
- обрабатывайте в сухую погоду, чтобы дождь не разнес соль по участку.
Селитра
При высокой концентрации селитра "сжигает" корневую систему хмеля изнутри, останавливая его развитие. Советы по использованию:
- вносите селитру во время обрезки или перекопки почвы;
- обрабатывайте только локально — в месте роста побегов;
- после процедуры землю слегка уплотните.
