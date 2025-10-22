Как уничтожить дикий хмель на огороде без гербицидов - эффективные народные способы

Хмель растет на огороде. Фото: Pixabay

Дикий хмель — настоящая напасть для садоводов. Он быстро оплетает забор, деревья и культуры, забирая влагу и питательные вещества. Но избавиться от него можно без гербицидов — простыми средствами, которые найдутся в каждом дворе.

Новини.LIVE делится тремя действенными методами, которые помогут остановить рост хмеля и очистить участок без вреда для почвы.

Куриный помет

Это естественное, но "агрессивное" средство, которое может полностью остановить рост хмеля. Настой действует как природный гербицид и буквально "сжигает" корни растения. Как применять:

сделайте густой настой из помета и оставьте на 3-4 дня;

разбавьте водой (1:3) перед использованием;

наносите под корень в сухую погоду, избегая соседних культур.

Поваренная соль

Соль создает осмотический шок, "высасывая" влагу из клеток и блокируя питание. Это простой и эффективный способ избавиться от хмеля без химии. Как использовать:

рассыпайте соль возле стебля или в месте роста побегов;

можно сделать крепкий соляной раствор и полить им растение;

обрабатывайте в сухую погоду, чтобы дождь не разнес соль по участку.

Селитра

При высокой концентрации селитра "сжигает" корневую систему хмеля изнутри, останавливая его развитие. Советы по использованию:

вносите селитру во время обрезки или перекопки почвы;

обрабатывайте только локально — в месте роста побегов;

после процедуры землю слегка уплотните.

