Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Три способи, щоб назавжди позбутися дикого хмелю на городі

Три способи, щоб назавжди позбутися дикого хмелю на городі

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 19:55
Оновлено: 17:06
Як знищити дикий хміль на городі без гербіцидів - ефективні народні способи
Хміль росте на городі. Фото: Pixabay

Дикий хміль — справжня напасть для садівників. Він швидко обплітає паркан, дерева та культури, забираючи вологу й поживні речовини. Але позбутися його можна без гербіцидів — простими засобами, які знайдуться на кожному подвір’ї.

Новини.LIVE ділиться трьома дієвими методами, які допоможуть зупинити ріст хмелю й очистити ділянку без шкоди для ґрунту.

Реклама
Читайте також:

Курячий послід

Це природний, але "агресивний" засіб, який може повністю зупинити ріст хмелю. Настій діє як природний гербіцид і буквально "спалює" корені рослини. Як застосовувати:

  • зробіть густий настій з посліду та залиште на 3-4 дні;
  • розбавте водою (1:3) перед використанням;
  • наносьте під корінь у суху погоду, уникаючи сусідніх культур.

Кухонна сіль

Сіль створює осмотичний шок, "висмоктуючи" вологу з клітин і блокуючи живлення. Це простий і ефективний спосіб позбутися хмелю без хімії. Як використовувати:

  • розсипайте сіль біля стебла або у місці росту пагонів;
  • можна зробити міцний соляний розчин і полити ним рослину;
  • обробляйте у суху погоду, щоб дощ не розніс сіль по ділянці.

Селітра

При високій концентрації селітра "спалює" кореневу систему хмелю зсередини, зупиняючи його розвиток.Поради з використання:

  • вносіть селітру під час обрізання або перекопування ґрунту;
  • обробляйте лише локально — у місці росту пагонів;
  • після процедури землю злегка ущільніть.

Ми вже писали про те, яких помилок уникати, щоб мульчування принесло користь, а не втрату врожаю.

Раніше пояснювали те, які рослини допоможуть утримати малину в межах грядки без зайвих зусиль.

Детальніше розповідали про те, які сидерати не можна висівати, щоб не втратити врожай і родючість землі.

рослини поради город сад ефективні способи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації