Як знищити дикий хміль на городі без гербіцидів - ефективні народні способи

Дикий хміль — справжня напасть для садівників. Він швидко обплітає паркан, дерева та культури, забираючи вологу й поживні речовини. Але позбутися його можна без гербіцидів — простими засобами, які знайдуться на кожному подвір’ї.

Курячий послід

Це природний, але "агресивний" засіб, який може повністю зупинити ріст хмелю. Настій діє як природний гербіцид і буквально "спалює" корені рослини. Як застосовувати:

зробіть густий настій з посліду та залиште на 3-4 дні;

розбавте водою (1:3) перед використанням;

наносьте під корінь у суху погоду, уникаючи сусідніх культур.

Кухонна сіль

Сіль створює осмотичний шок, "висмоктуючи" вологу з клітин і блокуючи живлення. Це простий і ефективний спосіб позбутися хмелю без хімії. Як використовувати:

розсипайте сіль біля стебла або у місці росту пагонів;

можна зробити міцний соляний розчин і полити ним рослину;

обробляйте у суху погоду, щоб дощ не розніс сіль по ділянці.

Селітра

При високій концентрації селітра "спалює" кореневу систему хмелю зсередини, зупиняючи його розвиток.Поради з використання:

вносіть селітру під час обрізання або перекопування ґрунту;

обробляйте лише локально — у місці росту пагонів;

після процедури землю злегка ущільніть.

