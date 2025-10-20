Відео
Україна
Головна Дім та город Помилки осіннього мульчування, через які можна втратити врожай

Помилки осіннього мульчування, через які можна втратити врожай

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 03:13
Оновлено: 21:24
Як правильно мульчувати восени - типові помилки, через які гинуть рослини
Людина мульчує дерева. Фото: Pexels

Мульчування восени допомагає зберегти вологу, тепло й родючість ґрунту, захищаючи коріння від морозів. Але якщо зробити його неправильно або занадто рано, можна нашкодити рослинам.

Новини.LIVE пояснює, яких помилок уникати, щоб мульчування принесло користь, а не втрату врожаю.

Читайте також:

Навіщо мульчувати восени

Мульча утримує вологу в ґрунті, зберігає тепло та збагачує землю поживними речовинами. Вона також захищає коріння від різких перепадів температур і не дає проростати бур’янам. Але користь буде лише тоді, якщо зробити все правильно.

Типові помилки садівників

  • Занадто раннє мульчування. Якщо зробити це до стійких холодів, рослини не перейдуть у стан спокою й можуть підмерзнути.
  • Надто товстий шар. Мульча понад 10 см блокує повітря й накопичує вологу, що викликає грибкові хвороби.
  • "Вулкан" навколо стовбура. Мульча не повинна торкатись кори дерева — залишайте 5-10 см вільного простору.
  • Важка або сира мульча. У ній заводяться цвіль і грибок, тому краще обирати легкі матеріали — подрібнене листя, солому, компост.
  • Мульчування невідповідних рослин. Не варто вкривати восени сукуленти, гейхери, чебрець і шавлію — вони не терплять надлишку вологи.

Як зробити правильно

Починайте мульчування після перших легких заморозків, коли рослини вже перейшли в стан спокою. Використовуйте сухі, легкі матеріали — подрібнене листя, солому чи компост. Вони збережуть вологу, утеплять ґрунт і покращать його структуру.

Ми вже розповідали про те, що посадити поруч із малиною, щоб вона не розросталась.

Також раніше пояснювали те, як зробити сидерати справжньою користю, а не шкодою.

Детальніше ми розповідали про те, як пришвидшити перегнивання листя.

рослини поради город сад мульчування
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
