Главная Дом и огород Ошибки осеннего мульчирования, из-за каких можно потерять урожай

Ошибки осеннего мульчирования, из-за каких можно потерять урожай

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 03:13
обновлено: 21:24
Как правильно мульчировать осенью - типичные ошибки, из-за которых гибнут растения
Человек мульчирует деревья. Фото: Pexels

Мульчирование осенью помогает сохранить влагу, тепло и плодородие почвы, защищая корни от морозов. Но если сделать его неправильно или слишком рано, можно навредить растениям.

Новини.LIVE объясняет, каких ошибок избегать, чтобы мульчирование принесло пользу, а не потерю урожая.

Зачем мульчировать осенью

Мульча удерживает влагу в почве, сохраняет тепло и обогащает землю питательными веществами. Она также защищает корни от резких перепадов температур и не дает прорастать сорнякам. Но польза будет только тогда, если сделать все правильно.

Типичные ошибки садоводов

  • Слишком раннее мульчирование. Если сделать это до устойчивых холодов, растения не перейдут в состояние покоя и могут подмерзнуть.
  • Слишком толстый слой. Мульча более 10 см блокирует воздух и накапливает влагу, что вызывает грибковые болезни.
  • "Вулкан" вокруг ствола. Мульча не должна касаться коры дерева — оставляйте 5-10 см свободного пространства.
  • Тяжелая или сырая мульча. В ней заводятся плесень и грибок, поэтому лучше выбирать легкие материалы — измельченные листья, солому, компост.
  • Мульчирование неподходящих растений. Не стоит укрывать осенью суккуленты, гейхеры, тимьян и шалфей — они не терпят избытка влаги.

Как сделать правильно

Начинайте мульчирование после первых легких заморозков, когда растения уже перешли в состояние покоя. Используйте сухие, легкие материалы — измельченные листья, солому или компост. Они сохранят влагу, утеплят почву и улучшат ее структуру.

растения советы огород сад мульчирование
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
