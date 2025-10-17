Видео
Чем укрыть ремонтантную клубнику, чтобы не вымерзла зимой

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 18:58
обновлено: 19:14
Когда нужно укрывать ремонтантную клубнику осенью – советы
Человек собирает урожай клубники. Фото: Compo

Ремонтантная клубника более чувствительна к холоду, чем обычная, поэтому без укрытия может не пережить зиму. Особенно рискуют посадки во время малоснежных морозов или при сильных ветрах. Чтобы урожай не погиб, важно вовремя провести подготовку грядки.

Новини.LIVE рассказывает, когда и чем укрывать клубнику осенью, чтобы она без проблем перезимовала и дала хороший урожай.

Читайте также:

Подготовка грядки

Прежде чем укрывать клубнику, нужно провести несколько важных работ:

  • Удалите сухие и больные листья с кустов.
  • Проведите влагозарядный полив, чтобы почва накопила достаточно влаги.
  • Замульчируйте землю — это поможет удержать тепло и защитить корни.

Когда укрывать

Торопиться не стоит. Начинайте укрытие после первых заморозков, когда температура несколько дней держится ниже нуля. Легкое похолодание наоборот закаляет растение и делает его более устойчивым к зиме.

Чем укрывать клубнику

Оптимальный слой мульчи — 10-15 см. Ее раскладывают в междурядьях, не засыпая кусты.
Подходят такие материалы:

  • Солома — хорошо сохраняет тепло и не меняет кислотность почвы, но может привлекать грызунов.
  • Хвоя или лапник — естественный и долговечный вариант укрытия.
  • Компост — дополнительно обогащает землю питательными веществами.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
